INDvsNZ : टीम इंडियाचे टचडाऊन न्यूझीलंड! पाहा फोटो

ऑकलंड : 19 जानेवारीला निर्णायक एक दिवसीय सामन्यात बलाढ्य ऑस्ट्रेलियन संघाला धूळ चारून मालिका जिंकणार्‍या भारतीय संघाने लगेच दुसर्‍या दिवशी बॅगा भरून न्युझीलंडला प्रयाण केले. संघातील बहुतांशी खेळाडू सिंगापूर एयरलाईन्सच्या विमानाने 21 तारखेला मध्यरात्री ऑकलंडला पोहोचले. विमानतळावरील औपचारिकता पूर्ण करून भारतीय संघातील खेळाडू साधारणपणे पहाटे 1 वाजता बाहेर आले तेव्हा 100 भारतीय चाहत्यांनी त्यांचे स्वागत केले.

होय मध्यरात्र उलटून गेल्यावरही भारतीय संघाचे चाहते ऑकलंड विमानतळावर हजर झालेले बघून खेळाडूंच्या चेहर्‍यावर हास्य पसरले. विराट कोहलीने चाहत्यांना, ‘रात हो गयी...सोये नहीं आप लोग’, असे प्रेमाने विचारले ज्याला चाहत्यांनी, ‘‘न्युझीलंडमें आपका स्वागत करने आये है’’, असे सांगितले.

Top team gym session and a good meal out in beautiful Auckland @im_manishpandey @imjadeja @klrahul11 pic.twitter.com/nAuA1ro58h

— Virat Kohli (@imVkohli) January 22, 2020