भोपाळ: गतविजेत्या भारतीय महिला हॉकी संघाने आपली विजयी घोडदौड कायम राखत महिला आशियाई चॅम्पियन्स करंडक स्पर्धेत विजयाची हॅट्ट्रिक साजरी केली. रविवारी झालेल्या स्पर्धेतील आपल्या तिसऱ्या साखळी सामन्यात यजमान भारताने थायलंडचा ७-० असा धुव्वा उडवला. यापूर्वी भारताने मलेशिया आणि दक्षिण कोरियाला पराभूत केले होते..सामन्याच्या चौथ्याच मिनिटाला मिळालेल्या पेनल्टी स्ट्रोकवर गोल करीत नवनीत कौरने भारताचे खाते उघडले. त्यानंतर १० व्या मिनिटाला दीपिकाने गोल करून भारताची आघाडी दुप्पट केली. थायलंडचा संघ या धक्क्यातून सावरण्यापूर्वीच ११व्या मिनिटाला दीपिकाने आणखी एक गोल करीत भारताला ३-० अशी भक्कम आघाडी मिळवून दिली. मागील सामन्यांमध्ये आधीच दोन गोल करणाऱ्या मुमताज खानने २८व्या मिनिटाला गोल करीत मध्यंतरापर्यंत यजमान भारतीय संघाची बाजू अत्यंत मजबूत केली..दीपिकाची शानदार हॅट्ट्रिकमध्यंतरानंतर तिसऱ्या सत्राचा खेळ सुरू होताच ३२व्या मिनिटाला सुनेलिता टोप्पो हिने पाचवा गोल करून भारताचा आक्रमक वेग कायम ठेवला. सामन्याच्या ५६व्या मिनिटाला दीपिकाने आणखी एक गोल करून आपली हॅट्ट्रिक पूर्ण केली आणि थायलंडच्या अडचणींत आणखी भर घातली. त्यानंतर काही क्षणांतच नवनीत कौरने पुन्हा एकदा पेनल्टी स्ट्रोकवर गोल करीत भारताच्या या दणदणीत विजयावर शिक्कामोर्तब केले..पहिल्या स्थानावरभारतीय महिला हॉकी संघ नऊ गुणांसह पहिल्या स्थानावर विराजमान आहे. जपानच्या महिला हॉकी संघानेही नऊ गुणांची कमाई केली आहे. पण सरस गोलफरकाच्या जोरावर भारतीय महिला हॉकी संघ जपानपेक्षा वर आहे. चीनचा संघ चार गुणांसह तिसऱ्या व मलेशिया चार गुणांसह चौथ्या स्थानावर आहे. दक्षिण कोरिया व थायलंड यांना गुणांचे खाते उघडता आलेले नाही. भारतीय महिला हाॅकी संघाचा पुढील सामना चीनविरुद्ध येत्या २४ नाेव्हेंबरला हाेणार आहे. त्यानंतर २५ नाेव्हेंबरला जपानशी अखेरचा साखळी सामना पार पडेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.