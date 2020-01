मुंबई : भारताच्या कुमार सायकलपटूंनी जागतिक क्रमवारीतील अव्वल स्थान कायम राखले. भारतीय कुमार संघाने स्प्रिंट प्रकारात जागतिक क्रमवारीत अव्वल स्थान मिळवण्याचा पराक्रम केला. रोनाल्डो लैतोनजाम याने तीन वैयक्तिक प्रकारांत अव्वल क्रमांक मिळवत भारताच्या यशात मोलाचा वाटा उचलला आहे. रोनाल्डो केईरीन, स्प्रिंट तसेच एक कि.मी. टाईम ट्रायल प्रकारात अव्वल आहे. सलग तिसऱ्या वर्षी भारतीय स्पर्धकाने हा मान मिळवला. एसॉ याने दोन वर्षांपूर्वी हा मान मिळवला होता. त्यानंतर गतवर्षी रोनाल्डोने एसॉला मागे टाकत जागतिक क्रमवारीत अव्वल स्थान मिळवले. रोनाल्डोने आता ते राखले आहे, त्याच वेळी रोजित सिंग याने केईरीन आणि स्प्रिंट या प्रकारात दुसरा क्रमांक मिळवला आहे. कुमारी प्रकारातील स्प्रिंटच्या क्रमवारीत भारतीय संघ दुसरा आहे. टाईम ट्रायल प्रकारात त्रिशा पॉल तिसरी आहे; तर निकिता केईरीन प्रकारात दुसरी आहे. गेल्या काही वर्षांत आशियाई तसेच आंतरराष्ट्रीय स्तरावर भारतीय सायकल स्पर्धकांनी प्रभावी कामगिरी केली आहे. त्यामुळेच हे यश मिळाले आहे. सर्वोत्तम भारतीय

- केईरीन कुमार, वैयक्तिक ः 1) रोनाल्डो लैतोनजाम, 2) रोजित सिंग. सांघिक ः 1) भारत, 2) दक्षिण आफ्रिका.

- स्प्रिंट कुमार, वैयक्तिक ः 1) रोनाल्डो लैतोनजाम, 3) रोजित सिंग. सांघिक ः 1) भारत, 2) ब्रिटन.

- एक कि.मी. टाईम ट्रायल कुमार, वैयक्तिक ः 1) रोनाल्डो लैतोनजाम. सांघिक ः 1) बेल्जीयम, 2) भारत.

- स्प्रिंट सांघिक कुमार- 1) भारत (1620), 2) जर्मनी (1162.5). तीन वर्षे आपण कुमार गटात अव्वल आहोत. अर्थातच ही नक्कीच प्रगती आहे. चार वर्षांनी होणाऱ्या ऑलिंपिक क्रीडा स्पर्धेच्या दृष्टीने चांगली तयारी सुरू आहे हेच यातून दिसते.

- आर. के. शर्मा, भारताचे मार्गदर्शक

