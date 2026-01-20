Indonesia Masters Badminton 2026 : भारतीय बॅडमिंटनपटूंसाठी आव्हानात्मक ड्रॉ

जकार्ता - मागील आठवड्यात मायदेशात पार पडलेल्या इंडिया ओपन या बॅडमिंटन स्पर्धेमध्ये भारतीय खेळाडूंना निराशेचा सामना करावा लागल्यानंतर आता उद्यापासून (ता. २०) जकार्ता येथे सुरू होत असलेल्या इंडोनेशिया मास्टर्समध्ये पुन्हा एकदा त्यांचा कस लागणार आहे. इंडोनेशिया मास्टर्स बॅडमिंटन स्पर्धेमध्ये भारतीय खेळाडूंना आव्हानात्मक ड्रॉचा सामना करावा लागणार आहे..इंडिया ओपन स्पर्धेमध्ये लक्ष्य सेन वगळता भारताच्या इतर खेळाडूंना ठसा उमटवता आलेला नाही. अर्थातच लक्ष्य सेन यालाही उपांत्यपूर्व फेरीपर्यंतच मजल मारता आली होती. आता लक्ष्य सेन याच्यासमोर इंडोनेशिया मास्टर्स स्पर्धेतील सलामीच्या लढतीत सिंगापूरच्या जिया हेंग जेसन तेह या खेळाडूचे आव्हान असणार आहे. तसेच एच. एस. प्रणोय याला पॅरिस ऑलिंपिकमधील ब्राँझपदक विजेत्या मलेशियाच्या ली झी जिया याचा सामना करावयाचा आहे..माजी पहिल्या क्रमांकावरील खेळाडू किदांबी श्रीकांत याने मागील वर्षी मलेशिया मास्टर्स व सय्यद मोदी या दोन स्पर्धांच्या अंतिम फेरीत प्रवेश केला होता. आता इंडोनेशिया स्पर्धेतील पहिल्या फेरीत त्याला जपानच्या कोकी वातानबे याच्याशी दोन हात करावे लागणार आहेत.भारताचा तरुण मानेपल्ली व जपानचा युशी तनाका यांच्यामध्येही लढत पार पडणार आहे. इंडोनेशियाच्या जॉनाथन ख्रिस्ती याचे आव्हान आयुष शेट्टी या भारतीय युवा खेळाडूला परतवून लावावे लागणार आहे..सिंधू-मनामी आमने-सामनेभारताची शटलक्वीन पी. व्ही. सिंधू व जपानची खेळाडू मनामी सुईझू यांच्यामध्ये महिला एकेरीची सलामीची लढत रंगणार आहे. इंडिया ओपनमध्ये पी. व्ही. सिंधू हिच्यावर सलामीलाच पराभवाची नामुष्की ओढवली होती. तन्वी शर्मा हिला जपानच्या टोमोका मियाझाकी हिचा सामना करावा लागणार आहे. उन्नती हुडा हिला अव्वल मानांकित चेन युफेई हिचे कडवे आव्हान परतवून लावावे लागणार आहे. मालविका बनसोड कॅनडाच्या मिशेल ली हिचा सामना करणार आहे..पुरुष दुहेरीत आव्हानभारतीय खेळाडू पुरुष दुहेरीच्या पात्रता फेरीत सहभागी होणार आहेत. हरिहरन अम्साकरुणन-एम. आर. अर्जुन ही भारतीय जोडी चौथ्या पात्रता फेरीच्या लढतीत सहभागी होणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.