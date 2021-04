IPL 2021; CSK vs DC Live : चेन्नईची खराब सुरुवात, सलामीवीर स्वस्तात माघारी

IPL 2021 CSK vs DC, 2nd Match : चेन्नई सुपर किंग्ज आणि दिल्ली कॅपिटल्स हे दोन्ही संघ मुंबईच्या वानखेडेच्या मैदानातील सामन्यातून स्पर्धेला सुरुवात करत आहेत. अनुभवी टीमचा दिग्गज कर्णधार महेंद्र सिंह धोनी वर्सेस युवा संघाचा कर्णधार रिषभ पंत यांच्यातील लढतीकडे गुरु-शिष्य यांच्यातील सामना म्हणून पाहिले जात आहे. महाराष्ट्र राज्यात वीकेंड असूनही मुंबईतील सामन्याला परवानगी देण्यात आली असून या सामन्याकडे निश्चितच सर्वांच्याच नजरा असतील. दिल्ली कॅपिटल्सचा कर्णधार पंतने नाणेफेक जिंकून प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

लाईव्ह अपडेट्स

7-2 : क्रिस वोक्सने ऋतूराज गायकवाडला धाडले माघारी, त्याने 8 चेंडूत 5 धावा केल्या

7-1 आवेश खानने CSK सलामीवीर फाफ ड्युप्लेसीसला खातेही उघडू दिले नाही

नाणेफेक जिंकून पंतने घेतला गोलंदाजी करण्याचा निर्णय

.@DelhiCapitals Skipper @RishabhPant17 wins the toss and elects to bowl first against @ChennaiIPL.

Live - https://t.co/jtX8TWxySo #VIVOIPL #CSKvDC

