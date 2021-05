IPL 2021 : उर्वरित मॅचसाठी इंग्लंडमधून वाजली धोक्याची घंटा

भारतातील कोरोनाजन्य परिस्थितीत (Corona Pandemic In India) सुरु असलेली आयपीएल (IPL 2021) स्पर्धा निम्म्यावरच स्थगित करण्याची नामुष्की बीसीसीआय (BCCI) वर ओढावली. टी-20 वर्ल्ड कपपूर्वी आयपीएल स्पर्धेतील उर्वरित सामन्याचे नियोजन करण्यास बीसीसीआय प्रयत्नशील दिसते. वेळप्रसंगी स्पर्धा देशाबाहेर खेळवण्याचे संकेत बीसीसीआयचे अध्यक्ष सौरव गांगुली यांनी दिले आहेत. आयपीएल स्पर्धा कुठे खेळवण्यात येणार याचा संभ्रम कायम असताना उर्वरित सामन्यासंदर्भात इंग्लंड क्रिकेट बोर्डाने बीसीसीआयला मोठा धक्का दिलाय.

आयपीएलच्या नव्या वेळापत्रकानुसार, इंग्लंडचे खेळाडू स्पर्धेसाठी उपलब्ध राहणार नाहीत, अशी चर्चा रंगण्यास सुरुवात झाली आहे. आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटचा विचार करता इंग्लंडचे खेळाडू आयपीएलच्या उर्वरित सामन्यात उपलब्ध होणे कदाचित शक्य होणार नाही, अशी भूमिका इंग्लंड क्रिकेट बोर्डाने घेतली आहे.

इंग्लंड क्रिकेट बोर्डाचे अध्यक्ष एश्ले जाइल्स (ashley giles) यांनी ब्रिटिश मीडियाला दिलेल्या माहितीनुसार, इंग्लंडचा संघ सप्टेंबर-ऑक्टोबरमध्ये पाकिस्तान आणि बांगलादेश दौऱ्याची तयारी करत आहे. नियोजित कार्यक्रमानुसार पुढे जायचे झाले तर इंग्लंडच्या खेळाडूंना राष्ट्रीय संघाकडून खेळावे लागले. भारतीय संघाविरुद्धच्या पाच सामन्यांच्या कसोटी मालिकेनंतर इंग्लंडचा संघ बांगलादेश दौऱ्यावर जाण्याच्या तयारीत आहे. याशिवाय ऑक्टोबरमध्ये पाकिस्तानचा दौराही निश्चित आहे. त्यानंतर इंग्लंडचा संघ टी-20 वर्ल्डकपमध्ये सहभागी होईल. टी-20 वर्ल्ड कप स्पर्धा ऑक्टोबर-नोव्हेंबरमध्ये नियोजित आहे. त्यानंतर इंग्लंड 8 डिसेंबरपासून अ‍ॅशेस मालिकेसाठी ऑस्ट्रेलिया दौऱ्याला जाणार आहे. या बिझी वेळापत्रकामुळे इंग्लिश खेळाडूंसमोर आयपीएलमध्ये सहभागी होण्याची संधी उपलब्ध नसेल, असे एश्ले यांनी म्हटले आहे. इंग्लंडचा प्लॅन ठरल्याप्रमाणे झाला तर बीसीसीआयचा आयपीएल प्लॅन सक्सेस होणे मुश्किल होऊन जाईल.

