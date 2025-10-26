क्रीडा

Pune Supercross: इंडियन सुपरक्रॉस रेसिंग लीग आज पुण्यात

इंडियन सुपरक्रॉस रेसिंग लीगच्या (आयएसआरएल) दुसऱ्या मोसमातील पहिला फेरी उद्या पुण्यात होत आहे. यात आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या आणि भारतातील सर्वोत्तम रायडर्सचा सहभाग आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पुणे : इंडियन सुपरक्रॉस रेसिंग लीगच्या (आयएसआरएल) दुसऱ्या मोसमातील पहिला फेरी उद्या (ता. २६) पुण्यात होत आहे. यात आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या आणि भारतातील सर्वोत्तम रायडर्सचा सहभाग आहे.

