INDvsWI : जडेजाच्या अर्धशतकामुळे भारताच्या 297 धावा

अँटिग्वा : अष्टपैलू खेळाडू म्हणून अंतिम संघात स्थान देण्यात आलेल्या रवींद्र जडेजाने फलंदाजीतील जबाबदारी चोख पार पाडली त्याच्या शानदार अर्धशतकाच्या जोरावर भारताने वेस्ट इंडीजविरुद्धच्या पहिल्या कसोटी सामन्यात 297 धावांपर्यंत मजल मारली.

Half century for @imjadeja - He goes on to hit the 1st six of the match. 58* at the moment #TeamIndia #WIvIND pic.twitter.com/sfH7MLCsYR

पावसाच्या लंपडावात झालेल्या पहिल्या डावाच्या खेळात भारताने 6 बाद 203 धावा केल्या होता. रिषभ पंत आणि जडेजा यांनी आजचा खेळ सुरु केला, पण आशादायी चित्र निर्माण करून पंत नेहमीप्रमाणे बाद झाल्यावर जडेजाने अखेरपर्यंत किल्ला लढवला त्यामुळे जेथे अडीचशे धावा कठिण वाटत होत्या तेथे त्रिशकी धावांच्या जवळ मजल मारता आली.

सहा चौकार आणि एका षटकारासह 58 धावा करणारा जडेजा शेवटी बाद झाला त्याअगोदर आज सकाळी पंत माघारी फिरला तरी त्याने संयम कायम राखला. विशेष म्हणजे त्याला ईशांत शर्माने आठव्या विकेटसाठी मोलाची साथ दिली या दोघांनी 60 धावांची भागीदारी केली.

That will be Lunch on Day 2. A gritty partnership between Ishant & Jadeja has taken #TeamIndia to 297. Jadeja 58. Join us for the post Lunch session in a bit #WIvIND. pic.twitter.com/1DeiuEH7Oh

— BCCI (@BCCI) August 23, 2019