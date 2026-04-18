Cricket Viral Video: IPL काय बघताय? इथे तर पठ्ठ्याने मैदानावरच नांगर फिरवला; सामना थेट बंद! खेळाडू, रेफरी अन् प्रेक्षक हैराण

भारतात क्रिकेट हा केवळ खेळ नसून भावना आहे. गावातील शेतापासून शहरातील गल्ल्यांपर्यंत सर्वत्र हा खेळ खेळला जातो. मात्र, या खेळात भांडण विकोपाला जाऊन हिंसक रूप धारण करतात, याची अनेक उदाहरणे आहेत. यावेळी मात्र एक अतिशय धक्कादायक आणि विचित्र घटना समोर आली आहे. जळगाव जिल्ह्यातील आमदार चषक क्रिकेट स्पर्धेच्या अंतिम सामन्यात एका तरुणाने संपूर्ण खेळपट्टी ट्रक्टरने नांगरून काढली. .राजकीय अपमानाचा बदलाक्रिकेटच्या मैदानावर ट्रक्टरने नांगर चालवण्याची धक्कादायक घटना धरणगावात घडली आहे. आमदार चषक क्रिकेट स्पर्धेच्या अंतिम सामन्यात एका ट्रक्टरने संपूर्ण खेळपट्टी नांगरून काढली. ही घटना केवळ वैयक्तिक रागातून नसून, राजकीय अपमानाचा बदला घेण्यासाठी घडल्याची चर्चा आता जोरात आहे..आमदार चषक स्पर्धेचा अंतिम सामनासोमवारी संध्याकाळी धरणगावातील मैदानावर आमदार चषक स्पर्धेचा अंतिम सामना रंगत होता. दोन्ही संघांमध्ये चांगली स्पर्धा सुरू असताना अचानक ट्रक्टर मैदानात घुसला. ट्रक्टर चालवणाऱ्या तरुणाने थेट खेळपट्टीवर नांगर लावला आणि संपूर्ण पिच उखडून काढली. काही मिनिटांत खेळपट्टी मातीच्या ढिगाऱ्यात बदलली. खेळाडू, रेफरी आणि प्रेक्षक हैराण झाले..राजकीय पदाधिकाऱ्याचा कट्टर समर्थकतरुण स्थानिक एका राजकीय पदाधिकाऱ्याचा कट्टर समर्थक असल्याचे समजते. या भव्य क्रिकेट स्पर्धेसाठी त्या स्थानिक राजकीय पदाधिकाऱ्याला आमंत्रित करण्यात आले नव्हते. या अपमानाचा राग मनात धरून त्याच्या समर्थकाने हा टोकाचा कृत्य केल्याची मैदानावर चर्चा सुरू आहे..या घटनेचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला असून, नेटकऱ्यांनी तीव्र संताप व्यक्त केला आहे. काहींनी आरोपीच्या कृत्याची निंदा केली, तर काहींनी स्पर्धा आयोजकांच्या पक्षपाती वृत्तीवर आणि राजकीय हस्तक्षेपावर प्रश्न उपस्थित केले आहेत.