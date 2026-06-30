Wimbledon 2026 : यानिक सिनरची सलामीला शर्थ; विजयासाठी पाच सेटची झुंज

लंडन - फ्रेंच ओपन या मागील टेनिस ग्रँडस्लॅममध्ये दुसऱ्या फेरीत पराभूत झालेल्या यानिक सिनर या इटलीच्या अव्वल मानांकित टेनिसपटूला विम्बल्डन या मानाच्या स्पर्धेतही पुरुष एकेरीमध्ये पहिल्याच फेरीत विजयासाठी कडवी झुंज द्यावी लागली. गतविजेत्या यानिक सिनर याने पाच सेटच्या झुंजीनंतर सर्बीयाच्या मिओमीर केकमॅनोविच याच्यावर विजय साकारला. यानिक सिनर याने ४-६, ६-३, ६-७, ६-२, ६-३ असा तीन तास व ३० मिनिटांमध्ये प्रतिस्पर्धी खेळाडूवर मात केली..फ्रेंच ओपनप्रमाणे विम्बल्डनमध्येही यानिक सिनरला पराभवाचा धक्का बसतो की काय, असे वाटू लागले होते. मिओमीर केकमॅनोविच याने पहिला सेट ६-४ असा आपल्या नावावर केला. त्यानंतर यानिक सिनर याने ६-३ असा दुसरा सेट जिंकत बरोबरी साधली, मात्र सर्बियाच्या टेनिसपटूने टायब्रेकमध्ये छान खेळ करीत तिसरा सेट ७-६ असा आपल्या नावावर केला. यामुळे यानिक सिनरवर दबाव वाढला. तरीही त्याने आपला खेळ उंचावला. शिवाय पुढील दोन सेटमध्ये ६-२, ६-३ अशी बाजी मारली..कॅमेरुन नोरीला धक्काअमेरिकेच्या मायकेल झेंग याने २६व्या मानांकित कॅमेरुन नोरीला पराभवाचा धक्का दिला. मायकेल झेंग याने चार तास व एक मिनिटाच्या संघर्षानंतर हा विजय साकारला. मायकेल झेंग याने पहिला सेट ६-७ असा गमावल्यानंतर पाच सेटमध्ये विजयाला गवसणी घातली. मायकेल झेंग याने दुसरा सेट ६-२ असा जिंकला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.