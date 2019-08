जेसन होल्डर ठरला विंडीज टेस्ट प्लेअर ऑफ दी ईअर

गयाना : विंडीजचा कसोटी आणि एकदिवसीय संघाचा कर्णधार जेसन होल्डर याला क्रिकेट वेस्ट इंडिज टेस्ट प्लेअर ऑफ दी ईअर या पुरस्काराने गौरविण्यात आले आहे.

मागील वर्षात केलेल्या चमकदार अष्टपैलू कामगिरीमुळे त्याला हा पुरस्कार प्रदान करण्यात आला आहे. त्याने 2018मध्ये विंडीजकडून खेळताना 336 धावा केल्या तसेच 33 बळी मिळविले.

Congratulations to the Awardees of the 7th Annual CWI/WIPA Awards 2019! (Part 5/5) #ItsOurGame pic.twitter.com/aSRFtTOYoK

— Windies Cricket (@windiescricket) August 20, 2019