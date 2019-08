INDvsWI : हवा चांगली होती, बॉल आऊटस्वींग केला अन् घेतल्या पाच विकेट.. Simple!

नॉर्थ साऊंड : भारत आणि वेस्ट इंडिज यांच्यात झालेल्या पहिल्या कसोटी सामन्यात भारताने 318 धावांनी विजय मिळवला. या सामन्यात वेस्ट इंडिजच्या फलंदाजांनी भारताचा वेगवान गोलंदाज जसप्रित बुमरासमारे अक्षरशः लोटांगण घातले. अवघ्या सात धावांत त्याने विंडीजचा निम्मा संघ गारद केला. ''त्या दिवशी हवा चांगली वाहत होती. चेंडू इनस्वींगच्याऐवजी आऊटस्वींग केला आणि पाच विकेट घेतल्या,'' अशा शब्दांत त्याने आपल्या खेळीचे वर्णन केले आहे.

