देजावू! स्मिथच्या जागी आलास ना? घे मग आता थेट हेल्मेटवर बाँउन्सर!

लंडन : इंग्लंडचा तेजतर्रार वेगवान गोलंदाज जोफ्रा आर्चर याने दुसऱ्या ऍशेस कसोटीत ऑस्ट्रेलियाचा धडाकेबाज फॉर्मातील फलंदाज स्टीव स्मिथ याला मोक्‍याच्या क्षणी उसळत्या चेंडूवर जायबंदी केले. यावर तो थांबला नाही तर त्याच्याजागी बदली खेळाडू म्हणून संघात आलेल्या मार्कस लाबुशेन यालाही आर्चरने पहिलाच चेंडू बाँउन्सर टाकला.

स्मिथ जायबंदी झाल्यावर आयसीसीने सुरु केलेल्या नव्या नियमांनुसार त्याच्या जागी संघात लाबुशेनला संधी देण्यात आली. मात्र, आर्चरने पहिल्याच चेंडू त्याला बाँउन्सर टाकला. हा चेंडू जाऊन थेट त्याच्या हेल्मेटवर आदळला आणि तोही खाली पडला. मात्र, सुदैवाने त्याला कोणतीही इजा झाली नाही.

@JofraArcher TAKES NO PRISONERS some lethal fast bowling, havent seen a more dangerous bowler in years!! @SkySports #Ashes #JofraArcher #Labuschagne pic.twitter.com/7Cb9ToBPxs

— Anil Sharma (@A_Sharma22) August 18, 2019