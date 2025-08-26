Indian Football Squad : भारताचा फुटबॉल संघ नव्या आव्हानासाठी सज्ज; नेशन्स करंडक, सुनील छेत्रीला स्थान नाहीच

बंगळूर : भारतीय फुटबॉल संघाचे नवे प्रशिक्षक खालिद जमील यांनी सोमवारी नेशन्स फुटबॉल करंडकासाठी २३ खेळाडूंच्या नावांची घोषणा केली. खालिद जमील यांच्या मार्गदर्शनात भारतीय फुटबॉल संघ पहिल्यांदाच रणांगणात उतरणार आहे. अनुभवी खेळाडू सुनील छेत्रीला या संघात स्थान मिळालेले नाही..सुनील छेत्री याला सराव शिबिरासाठी आमंत्रण देण्यात आले नव्हते. यामुळे नेशन्स करंडकासाठी त्याची निवड करण्यात आलेली नाही, मात्र आगामी आशियाई पात्रता फेरीमध्ये त्याला संघात स्थान देण्यात येऊ शकते. भारतीय फुटबॉल संघ : गोलरक्षक - गुरप्रीत सिंग संधू, अमरिंदर सिंग, हार्दिक तिवर. .बचावपटू - राहुल भेके, नाओरेम रोशन सिंग, अन्वर अली, संदेश झिंगन, चिंगलसना सिंग, एच. राल्टे, मुहम्मद युवाई. मधली फळी - निखिल प्रभू, सुरेश सिंग, दानिश भट, जिक्सन सिंग, बोरीस सिंग, आशिक कुरुनियान, उदांता सिंग, नाओरेम महेश सिंग. आक्रमक फळी - इरफान यादवाद, मनवीर सिंग (ज्युनियर), जिथीन एम. एस., लालियनझुयाला छांगटे, विक्रम प्रताप सिंग. मुख्य प्रशिक्षक - खालिद जमील..भारतीय फुटबॉल संघाचे प्रशिक्षक खालिद जमील यांनी पत्रकार परिषदेत आपले मत व्यक्त करताना म्हटले की, जून-जुलै या महिन्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात फुटबॉल खेळले जात नाही. तसेच काही क्लब्सकडून आपल्या खेळाडूंना काही कारणास्तव राष्ट्रीय शिबिरासाठी परवानगी देण्यात आलेली नाही. तरीही आव्हानासाठी आम्ही सज्ज आहोत. उपलब्ध खेळाडूंसह मैदानात लढणार आहोत.गटवारी अ - उझबेकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ओमान ब - भारत, ताजिकिस्तान, इराण, अफगाणिस्तान..Asian Shooting Championship : भारतीय पदकांचा सुवर्णमहोत्सव; आशियाई नेमबाजीत ५० पदके.मोहन बागानच्या खेळाडूंना डावललेमोहन बागान क्लबकडून त्यांच्या खेळाडूंना राष्ट्रीय संघाच्या शिबिरासाठी खेळण्याची परवानगी देण्यात आली नाही. याचा फटका खेळाडूंना बसला आहे. लिस्टन कोलॅको, मानवीर सिंग व सुभाशिष बोस या तीन खेळाडूंची भारतीय फुटबॉल संघात निवड करण्यात आलेली नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.