क्रीडा

Kho-Kho Competition : महाराष्ट्राची दुहेरी विजेतेपदाची परंपरा खंडित; मुलींना अजिंक्यपद तर मुलांना रौप्यपदक

महाराष्ट्राच्या मुलींनी ओडिशाचा पराभव करून राज्य खो-खो स्पर्धेत कुमारी गटाचे विजेतेपद मिळवले.
Kho-Kho Competition winner Maharashtra Girls team

Kho-Kho Competition winner Maharashtra Girls team

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

बंगळूर - महाराष्ट्राच्या मुलींनी ओडिशाचा पराभव करून राज्य खो-खो स्पर्धेत कुमारी गटाचे विजेतेपद मिळवले; मात्र मुलांच्या अंतिम सामन्यात महाराष्ट्राच्या संघाला कर्नाटकविरुद्ध पराभवाचा सामना करावा लागला, त्यामुळे गेल्या १० वर्षांतील महाराष्ट्राची दुहेरी विजेतेपदाची परंपरा खंडित झाली.

Loading content, please wait...
maharashtra
winner
school girl
Kho-Kho competition

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com