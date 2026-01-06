Kho-Kho Competition : महाराष्ट्राची दुहेरी विजेतेपदाची परंपरा खंडित; मुलींना अजिंक्यपद तर मुलांना रौप्यपदक

बंगळूर - महाराष्ट्राच्या मुलींनी ओडिशाचा पराभव करून राज्य खो-खो स्पर्धेत कुमारी गटाचे विजेतेपद मिळवले; मात्र मुलांच्या अंतिम सामन्यात महाराष्ट्राच्या संघाला कर्नाटकविरुद्ध पराभवाचा सामना करावा लागला, त्यामुळे गेल्या १० वर्षांतील महाराष्ट्राची दुहेरी विजेतेपदाची परंपरा खंडित झाली..महाराष्ट्राने गेल्या वर्षापर्यंत सलग १० दुहेरी अजिंक्यपदे मिळवली होती. मुलांच्या गटात सलग १९ आणि एकूण ३५ अजिंक्यपदे महाराष्ट्राच्या नावावर होती; मात्र यंदा ही परंपरा खंडित झाली; मात्र महाराष्ट्राच्या मुलींनी सलग अकरावे व एकूण २७वे अजिंक्यपद जिंकत आपले वर्चस्व अधोरेखित केले.या स्पर्धेत सोलापूरच्या शेतकरी कुटुंबातील स्नेहा लामकाने हिने जानकी पुरस्कार मिळवला. तर कर्नाटकच्या बी. विजय याला वीर अभिमन्यू पुरस्कार देऊन गौरविण्यात आले..महाराष्ट्राच्या मुलींना विजेतेपदासाठी संघर्ष करावा लागला. मध्यंतरापर्यंत १४-११ अशा निसटत्या फरकाने महाराष्ट्र आघाडीवर होता. तर संपूर्ण वेळेत दोन्ही संघांचा गुणफलक २५-२५ असा बरोबरीत होता. त्यानंतर झालेल्या अतिरिक्त डावात महाराष्ट्राने दमदार खेळ करीत ४४-३३ असा ११ गुणांनी विजय मिळवला.महाराष्ट्राच्या स्नेहा लामकाने (३, २.४० मि. संरक्षण व ४ गुण), मैथिली पवार (१.३०, १.३० मि., ६ गुण), सानिका चाफे (२.२०, १.४० मि., २ गुण), दीक्षा काटेकर (१.२० मि., १० गुण), श्रावणी तामखडे (२, १.४०, १.१० मि.), श्रुती चोरमरे (१२ गुण) व श्वेता नवले (नाबाद २ मि. संरक्षण व ४ गुण) यांनी विजयात ठसा उमटवला..ओडिशाच्या अर्चना प्रधान, तृप्ती बारीक, चिन्मयी प्रधान आणि के. रम्या यांनी उत्कृष्ट खेळ केला. मुलांच्या अंतिम सामन्यात यजमान कर्नाटकने महाराष्ट्रावर ३५-३० अशी पाच गुणांनी मात केली. मध्यांतराला कर्नाटकने २३-१२ अशी मोठी आघाडी घेतली होती. कर्नाटककडून विजय बी. इब्राहिम, जीवन राठोड, जीवन के. आणि अनिकेत यांनी विजयात मोलाचा वाटा उचलला..महाराष्ट्राकडू राज जाधव, हरदया वसावे, पार्थ देवकाते, जितेंद्र वसावे आणि योगेश पवार यांनी जोरदार प्रतिकार केला. मुलींच्या गटात महाराष्ट्राची स्नेहा लामकाने जानकी पुरस्काराची मानकरी ठरली, तर दीक्षा काटेकर (महाराष्ट्र) हिने सर्वोत्कृष्ट आक्रमक आणि ओडिशाच्या अर्चना प्रधान हिने सर्वोत्कृष्ट संरक्षक पुरस्कार पटकावला. मुलांच्या गटात महाराष्ट्राचा राज जाधव सर्वोत्कृष्ट आक्रमक खेळाडू ठरला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.