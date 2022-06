By

kl rahul out from t20i series vs south africa : दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध उद्यापासून सुरू होणाऱ्या पाच सामन्यांच्या T20 आंतरराष्ट्रीय मालिकेपूर्वी टीम इंडियाला मोठा धक्का बसला आहे. कर्णधार केएल राहुलच्या रूपात टीम इंडियाला हा झटका बसला आहे. त्याचबरोबर फिरकी गोलंदाज कुलदीप यादव हे दुखापतींमुळे दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धच्या T-20 मालिकेतून बाहेर पडला आहे.

कर्णधार रोहित शर्माच्या अनुपस्थितीत केएल राहुला संघाच्या कर्णधारपदी नियुक्ती केली होती, मात्र दुखापतीमुळे तो यापुढे मालिकेचा भाग होणार नाही. केएल राहुल दुखापतीमुळे बाहेर पडल्यानंतर बीसीसीआयने दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धच्या घरच्या मालिकेसाठी यष्टीरक्षक ऋषभ पंत कर्णधार निवड केली आहे. त्याचबरोबर नुकतेच गुजरात टायटन्सला आयपीएल चॅम्पियन बनवणाऱ्या हार्दिक पांड्याकडे उपकर्णधारपदाची जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे.

केएल राहुल आणि कुलदीप यादव दुखापतीमुळे या मालिकेचा भाग नसल्याचं बीसीसीआयने ट्विट केलं आहे. कर्णधार केएल राहुल उजव्या मांडीला दुखापत झाली आहे, तर कुलदीप यादवला फलंदाजी करताना उजव्या हाताला दुखापत झाल्यामुळे टी-20 मालिकेतून माघार घ्यावी लागली आहे.