Korea Masters 2026: पहिला गेम गमावला, पण हार मानली नाही; अश्मिता चालिहाने थाटात जिंकला पहिला BWF वर्ल्ड टूर विजेतेपद

Asmita Chaliha Korea Masters 2026: भारतीय बॅडमिंटनपटू अश्मिता चालिहाने कोरिया मास्टर्स २०२६मध्ये मोठी कामगिरी केली आहे. आसामच्या २६ वर्षीय अश्मिताने महिला एकेरीच्या अंतिम सामन्यात चीनच्या चौथ्या मानांकित हान कियान शीचा पराभव करत आपल्या कारकिर्दीतील पहिलं BWF वर्ल्ड टूर विजेतेपद पटकावलं.रविवारी (९ ऑगस्ट) दक्षिण कोरियातील आसन येथे झालेल्या अंतिम सामन्यात अश्मिताची सुरुवात मात्र चांगली झाली नाही. तिला पहिलाच गेम १४-२१ असा गमवावा लागला. पण त्यानंतर अश्मिताने जबरदस्त कमबॅक केलं. पुढचे दोन्ही गेम तिने २१-१४, २१-१४ असे जिंकत सामना आपल्या नावावर केला. तब्बल ५३ मिनिटे चाललेल्या या सामन्यात अश्मिताने दबावाच्या परिस्थितीतही संयम सोडला नाही..पहिला गेम गेला, पण अश्मिताने सामना फिरवलासामन्याच्या सुरुवातीला चीनच्या हान कियान शीने अश्मितावर चांगलाच दबाव टाकला. तिच्या आक्रमक खेळामुळे अश्मिताला पहिला गेम १४-२१ असा गमवावा लागला.पण दुसऱ्या गेममध्ये अश्मिताने आपल्या खेळात बदल केला. रॅलीमध्ये संयम ठेवत तिने हानला सहज गुण मिळू दिले नाहीत. याचा फायदा तिला मिळाला आणि तिने दुसरा गेम २१-१४ असा जिंकत सामना १-१ असा बरोबरीत आणला. तिसऱ्या आणि निर्णायक गेममध्येही अश्मिताने आपली लय कायम ठेवली. तिने पुन्हा २१-१४ असा गेम जिंकला आणि सामना जिंकत ट्रॉफीवर कब्जा केला..क्वार्टर फायनलमध्येही केला मोठा उलटफेरअश्मिताचा विजेतेपदापर्यंतचा प्रवास अजिबात सोपा नव्हता. क्वार्टर फायनलमध्ये तिच्यासमोर जपानची टॉप सीड आणि जागतिक क्रमवारीतील २२व्या क्रमांकाची हिना अकेची होती. या सामन्यातही अश्मिताला पहिला गेम गमवावा लागला. मात्र, त्यानंतर तिने जोरदार पुनरागमन करत सामना २०-२२, २१-१५, २१-१९ असा जिंकला. या विजयासह तिने स्पर्धेत मोठा उलटफेर केला आणि थेट उपांत्य फेरीत प्रवेश केला..उपांत्य फेरीत अश्मितासमोर भारताचीच रक्षिता रामराज होती. त्यामुळे हा सामना दोन भारतीय खेळाडूंमधील चांगलाच रंगला. तीन गेमपर्यंत चाललेल्या या सामन्यात अश्मिताने २१-१३, १६-२१, २१-१३ असा विजय मिळवला आणि अंतिम फेरीचं तिकीट पक्कं केलं. विशेष म्हणजे क्वार्टर फायनल आणि फायनल या दोन्ही सामन्यांमध्ये अश्मिताने पहिला गेम गमावला. पण दोन्ही वेळा तिने परिस्थिती बदलत सामना जिंकला..तीन महिने कोर्टपासून होती दूरअश्मितासाठी हे विजेतेपद आणखी खास आहे. कारण काही महिन्यांपूर्वी ती दुखापतीमुळे बॅडमिंटन कोर्टपासून दूर होती.उजव्या गुडघ्यात टियर झाल्यामुळे तिला जवळपास तीन महिने खेळापासून दूर राहावं लागलं होतं. मे महिन्यात तिने पुन्हा कोर्टवर पुनरागमन केलं.कोर्टवर परतल्यानंतर अवघ्या काही महिन्यांतच अश्मिताने थेट BWF वर्ल्ड टूरचं विजेतेपद जिंकलं. त्यामुळे तिचं हे यश केवळ एक ट्रॉफी नाही, तर दुखापतीनंतर केलेल्या मेहनतीचंही मोठं फळ आहे..Taipei Open 2026: भारताच्या तन्वी शर्माचे पहिलेच विजेतेपद; वयाच्या १७व्या वर्षी तैपई ओपन बॅडमिंटन स्पर्धेत घवघवीत यश.कोरिया मास्टर्सच्या संपूर्ण स्पर्धेत अश्मिताने एक गोष्ट वारंवार दाखवून दिली सामना हातातून जात असला तरी हार मानायची नाही. क्वार्टर फायनलमध्ये पहिला गेम गमावला, फायनलमध्येही पहिला गेम गमावला; पण दोन्ही सामन्यांत तिने जबरदस्त कमबॅक केला.चीनच्या चौथ्या मानांकित खेळाडूला पराभूत करत अश्मिताने आपल्या कारकिर्दीतील पहिलं BWF वर्ल्ड टूर विजेतेपद मिळवलं आहे. दुखापतीतून परतल्यानंतर मिळालेलं हे यश तिच्यासाठी नक्कीच खास आहे. आता या विजेतेपदानंतर अश्मिताकडून पुढील स्पर्धांमध्येही अशाच दमदार कामगिरीची अपेक्षा असेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.