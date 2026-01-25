क्रीडा

कुस्ती महादंगल २०२६: मुंबईत महासंग्राम! देशातील चार बलाढ्य राज्याचे कुस्तीपटू आमने-सामने येणार

मुंबईत २०२६ मध्ये कुस्ती महादंगल आयोजित करण्यात येणार आहे, ज्यात महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, हरियाणा आणि पंजाब या चार बलाढ्य राज्यांचे कुस्तीपटू आमने-सामने येणार आहेत.
सकाळ वृत्तसेवा
देशातील कुस्तीप्रेमींसाठी अभिमानाचा आणि इतिहास घडवणारा क्षण मुंबईत साकारला जाणार आहे. पहिल्यांदाच देशातील चार बलाढ्य कुस्ती राज्यांमधील अव्वल पैलवान एकाच मैदानात आमनेसामने येणार असून, हा थरारक महासंग्राम ‘कुस्ती महादंगल २०२६’च्या रूपाने प्रजासत्ताकदिनी साजरा होणार आहे.

