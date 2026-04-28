क्रीडा

Kylian Mbappe: हॅमस्ट्रिंग दुखापतीने केलियन एम्बापे अल क्लासिकोबाहेर जाण्याच्या उंबरठ्यावर; रेयाल माद्रिदला मोठा धक्का

Kylian Mbappe Suffers Hamstring Injury: केलियन एम्बापेला हॅमस्ट्रिंग दुखापतीमुळे अल क्लासिको सामन्यात खेळण्यास शक्यता कमी आहे. रेयाल माद्रिदने दुखापतीच्या स्वरूपावर अद्याप माहिती दिलेली नाही, पण एम्बापे लवकरच मैदानावर परत येऊ शकतो.
sakal

सकाळ वृत्तसेवा
माद्रिद : फुटबॉल स्टार केलियन एम्बापेला हॅमस्ट्रिंगची दुखापत झाल्याचे निदान झाले आहे. त्यामुळे दोन आठवड्यांत होणाऱ्या बार्सिलोनाविरुद्धच्या अल क्लासिको लढतीत तो खेळण्याची शक्यता फारच कमी आहे.

