Kylian Mbappe: हॅमस्ट्रिंग दुखापतीने केलियन एम्बापे अल क्लासिकोबाहेर जाण्याच्या उंबरठ्यावर; रेयाल माद्रिदला मोठा धक्का

माद्रिद : फुटबॉल स्टार केलियन एम्बापेला हॅमस्ट्रिंगची दुखापत झाल्याचे निदान झाले आहे. त्यामुळे दोन आठवड्यांत होणाऱ्या बार्सिलोनाविरुद्धच्या अल क्लासिको लढतीत तो खेळण्याची शक्यता फारच कमी आहे..एम्बापेच्या रेयाल माद्रिद क्लबने त्याची ही दुखापत किती मोठी आहे किंवा तो कधी परतणार याची माहिती दिली नाही. त्यामुळे दुखापतीच्या स्वरूपावरच त्याच्या तंदुरुस्तीचे भवितव्य ठरणार आहे. एम्बापे फार काळ मैदानाबाहेर राहणार नाही, असा दावा स्पॅनिश मीडियाने केला आहे..रेयाल माद्रिद आणि बार्सिलोना यांच्यातील बहुचर्चित अल क्लासिको १० मे रोजी कॅम नोऊ स्टोडियमवर नियोजित आहे. स्पॅनिश लीगमधील पाच सामने शिल्लक असताना रेयाल माद्रिदचा संघ बार्सिलोनापेक्षा ११ गुणांनी मागे आहे..शुक्रवारी झालेल्या रेयाल बेटिस संघाविरुद्धच्या लढतीत १-१ अशी बरोबरी असताना ८२ व्या मिनिटाला एम्बापेला बदलण्यात आले. एम्बापे यंदाच्या मोसमात गुडघा दुखापतीमुळे बऱ्याच सामन्यांस मुकला आहे.