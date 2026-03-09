Lakshya Sen: भारताच्या लक्ष्य सेनला पुन्हा उपविजेतेपद; ऑल इंग्लंड बॅडमिंटन स्पर्धा, चीन तैपईच्या लीनकडून पराभव

बर्मिंगहॅम : भारताचा अनुभवी खेळाडू लक्ष्य सेन याचे ऑल इंग्लंड अजिंक्यपद बॅडमिंटन स्पर्धेत जेतेपद पटकावण्याच्या आशांना रविवारी पुन्हा एकदा सुरुंग लागला. चीन तैपईच्या लीन चून यी याने लक्ष्य सेनवर दोन गेममध्ये मात केली आणि अजिंक्यपदावर नाव कोरले..लक्ष्य सेन याला २०२२नंतर पुन्हा एकदा या स्पर्धेत उपविजेतेपदावर समाधान मानावे लागले. पुलेला गोपीचंद याने २००१मध्ये ऑल इंग्लंड अजिंक्यपद स्पर्धेचे जेतेपद पटकावले होते. त्यानंतर मात्र भारताच्या एकाही खेळाडूला या स्पर्धेच्या जेतेपदावर मोहर उमटवता आलेली नाही. लक्ष्य सेनच्या उपविजेतेपदामुळे आता ही प्रतीक्षा २५ वर्षांनंतरही कायम राहिली..India Open 2026: लक्ष्य सेनचा भारताच्याच आयुष शेट्टीविरुद्ध विजय; ट्रीसा-गायत्री, हरिहरन-अर्जुन जोडीचीही आगेकूच .लक्ष्य सेन याने या स्पर्धेमध्ये जगातील सर्वोत्तम खेळाडूंना पराभूत करण्याची करामत करून दाखवली होती. त्याने शी यू की आणि ली शी फेंग यांना नमवत या स्पर्धेमध्ये पुढे टाकले होते. लक्ष्य सेन याने उपांत्य फेरीच्या लढतीत व्हिक्टर लाई याच्यावर विजय मिळवताना देदीप्यमान खेळ करून दाखवला होता. ९७ मिनिटे ही लढत रंगली..५७ मिनिटांमध्ये मातलक्ष्य सेन-लीन चून यी यांच्यामधील अंतिम फेरीची लढत ५७ मिनिटे रंगली. लीन चून यी याने पहिला गेम २१-१५ असा आपल्या नावावर केला. पुढील गेममध्ये लक्ष्य सेनकडून झुंज देण्यात आली; मात्र दबावाखाली लक्ष्य सेन याच्याकडून सुमार खेळ करण्यात आला. अखेर लीन चून यी याने हा गेम २२-२० असा आपल्या नावावर केला व जेतेपद पटकावले..पाच तास अन् १६ मिनिटे कोर्टवर लक्ष्य सेन याने या स्पर्धेमध्ये दमदार खेळ केला. यादरम्यान त्याच्या पायाला दुखापतही झाली. रविवारी अंतिम सामन्यात कोर्टवर उतरण्याआधी लक्ष्य सेन याने पाच तास व १६ मिनिटे कोर्टवर घालवली होती. लीन चून यी याच्यापेक्षा दीड तास तो अधिक कोर्टवर राहिला. यामुळे अंतिम सामन्यात लक्ष्य सेनच्या तंदुरुस्तीचाही कस लागला. .U19 World Cup: आयुष म्हात्रेच्या टीम इंडियाने जगज्जेतेपद जिंकताच कसं केलं सेलिब्रेशन; Video Viral.सर्वोत्तम कामगिरीभारताच्या प्रकाश पदुकोण यांनी १९८०मध्ये आणि पुलेला गोपीचंद यांनी २००१मध्ये ऑल इंग्लंड अजिंक्यपद बॅडमिंटन स्पर्धा जिंकण्याची किमया करुन दाखवली आहे; मात्र भारताच्या इतर बॅडमिंटनपटूंना या स्पर्धेत विजेता होता आलेले नाही. प्रकाश नाथ हे १९४७मध्ये व साईना नेहवाल २०१५मध्ये उपविजेता ठरली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.