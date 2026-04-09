Asian Badminton Championship: लक्ष्य सेनचा सलामीलाच धक्कादायक पराभव आशियाई बॅडमिंटन स्पर्धा; आयुष शेट्टीचा रोमहर्षक विजय

निंगबो (चीन) : भारतीय खेळाडूंना आशियाई बॅडमिंटन अजिंक्यपद स्पर्धेतील बुधवारच्या दिवशी संमिश्र यशाचा सामना करावा लागला. एकीकडे एच. एस. प्रणोय, आयुष शेट्टी व पी. व्ही. सिंधू यांनी एकेरी गटात विजय मिळवत पुढे पाऊल टाकले असताना दुसरीकडे मात्र लक्ष्य सेन, किदांबी श्रीकांत, तन्वी शर्मा, मालविक बनसोड या खेळाडूंना एकेरी गटातच पराभवाचा सामना करावा लागला. दुहेरी विभागातही भारतीय खेळाडूंकडून निराशा झाली. के. सिल्वम - एस. सिंघी व ए. भट - एस. गौतम या दोन्ही जोड्यांचा पराभव झाला..लक्ष्य सेन याच्याकडून आशियाई बॅडमिंटन अजिंक्यपद स्पर्धेमध्ये जेतेपदाची आशा बाळगली जात होती; मात्र पुरुष एकेरीतील सलामीलाच त्याला धक्कादायक पराभवाचा सामना करावा लागला. जागतिक क्रमवारीत २२व्या स्थानावर असलेल्या ली चेयूक यिऊ याने लक्ष्य सेन याच्यावर २१-१२, २१-१९ असा सरळ दोन गेममध्ये सहज विजय मिळवला. लक्ष्य सेनचा ४१ मिनिटांमध्ये पराभव झाला..Sports News: आशियाई बॅडमिंटन स्पर्धा;भारताचे दुहेरीत संमिश्र यश.आयुष शेट्टी याने मात्र जागतिक क्रमवारीत सातव्या स्थानावर असलेल्या व पाचवे मानांकन देण्यात आलेल्या चीनच्या ली शी फेंग याला २१-१३, २१-१६ असे नमवत पुढल्या फेरीत प्रवेश केला. पुरुष एकेरीतील अन्य लढतीत एच. एस. प्रणोय याने व्हिएतनामच्या एनगुएन डँग याला २४-२२, २१-१२ असे पराभूत करताना छान खेळ केला. किदांबी श्रीकांत याला सिंगापूरच्या लोह कीन येव याच्याकडून २१-१८, ९-२१, ११-२१ अशी हार पत्करावी लागली. पहिला गेम जिंकल्यानंतरही किदांबी श्रीकांतचा ५२ मिनिटांमध्ये पराभव झाला..सिंधू विजयी अन् तन्वी, मालविकाची निराशामहिला एकेरीमध्ये भारताला संमिश्र यशाचा सामना करावा लागला. पी. व्ही. सिंधू हिने विजयी वाटचाल केली असतानाच तन्वी शर्मा व मालविका बनसोड यांना पराभवाला सामोरे जावे लागले. पी. व्ही. सिंधू हिने वोंग चिंग हिला १५-२१, २१-११, २१-१९ असे नमवले. पहिला गेम पराभूत झाल्यानंतर पी. व्ही. सिंधू हिने पुढील दोन गेममध्ये झोकात पुनरागमन केले. भारताच्या फुलराणी हिने एक तास व सात मिनिटांत विजय संपादन केला. बुसानन ओ. हिने मालविक बनसोडला, तर लेटशाना के. हिने तन्वी शर्माला नमवले..दोन जोड्यांचे अपयशदुहेरी विभागात भारतीय खेळाडूंकडून निराशा झाली. के. सिल्वम - एस. सिंघी व ए. भट - एस. गौतम या दोन्ही भारतीय जोड्यांना अव्वल दर्जाचा खेळ करता आला नाही. त्यामुळे बॅडमिंटन कोर्टवर त्यांचा पराभव झाला.लक्ष्य सेन याच्याकडून आशियाई बॅडमिंटन अजिंक्यपद स्पर्धेमध्ये जेतेपदाची आशा बाळगली जात होती; 