PAK vs NZ : पुन्हा हाईट नो बॉलचा गोंधळ! विराटप्रमाणे मात्र रिझवानला....

Mohammad Rizwan Hight No Ball Pakistan Vs New Zealand : भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील सुपर 12 मधील सामन्यात शेवटच्या षटकात विराट कोहली फलंदाजी करताना हाईट नो बॉलचा गोंधळ निर्माण झाला होता. यावेळी अंपायर्सनी नो बॉल देत फ्री हिट दिली होती. यामुळे पाकिस्तानला सामना गमवावा लागला होता. अशीच परिस्थिती पाकिस्तान आणि न्यूझीलंड यांच्यातील सेमी फायनलमध्ये देखील निर्माण झाली. मात्र तिसऱ्या पंचांनी हा चेंडू वैध ठरवत रिझवानला बाद ठरवले.