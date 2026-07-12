क्रीडा

Wimbledon: लिंडा नोस्कोवा विम्बल्डन विजेती

Linda Noskova Wins Wimbledon Women's Singles Title: २१ वर्षीय लिंडा नोस्कोवाने विम्बल्डन २०२६ महिला एकेरीचे विजेतेपद पटकावत कारोलिना मुचोवाचा ६-२, ५-७, ६-३ असा पराभव केला.
Wimbledon

Wimbledon

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

विम्बल्डन: दुसऱ्या सेटमध्ये तब्बल पाच चॅम्पियन्सशीप पॉइंट्स गमावणाऱ्या लिंडा नोस्कोवाने आपल्याच चेक प्रजासत्ताक संघाच्या कॅरोलिना मुचोवाचा ६-२, ५-७, ६-३ असा पराभव केला आणि विम्बल्डन महिला विजेतेपद मिळवले.

Loading content, please wait...
sports
wimbledon
wimbledon Final