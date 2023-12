Look Back 2023 : सरत्या वर्षात सर्वात जास्त कष्ट ऑस्ट्रेलिया अन् न्यूझीलंडच्या गोलंदाजांनी उपसले

Look Back 2023 : ऑस्ट्रेलिया संघासाठी सरते 2023 चे वर्ष हे चांगले होते. त्यांनी वर्षाच्या सुरूवातीला WTC ची फायनल जिंकली होती. त्यानंतर वर्ष संपत आलं असताना त्यांनी वनडे वर्ल्डकपवर सहाव्यांदा नाव कोरले. ऑस्ट्रेलियाच्या या देदिप्यमान कामगिरीत गोलंदाजांचा वाटा मोठा आहे कर्णधार पॅट कमिन्सने तर यासाठी खूप कष्ट उपसले आहे.

म्हणूनच 2023 मध्ये सर्वाधिक षटके टाकणाऱ्यांच्या यादीत पॅट कमिन्स अव्वल स्थानावर आहे. तर न्यूझीलंडचे वेगवान गोलंदाज देखील या यादीत आपलं वरचं स्थान राखून आहे. विशेष म्हणजे 2023 मध्ये सर्वाधिक षटके टाकणाऱ्यांच्या यादीत पहिल्या पाच गोलंदाजांमध्ये एकही फिरकीपटूचं नाव नाहीये. (Who Bowled Most overs in 2023)