Rohit Pawar: भारताच्या माजी क्रिकेटरचे रोहित पवारांवर गंभीर आरोप, क्रिकेट जगतात खळबळ! नेमकं प्रकरण काय?

मुंबई : महाराष्ट्र क्रिकेट असोसिएशनच्या (एमसीए) निवडणुकीत घडलेल्या प्रकारामुळे राजकीय आणि क्रीडा क्षेत्रात मोठी चर्चा सुरू आहे. भारताचा माजी क्रिकेट खेळाडू केदार जाधव याने राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या (शरद पवार गट) आमदार रोहित पवार यांच्यावर गंभीर आरोप केले आहेत. या आरोपांमुळे क्रिकेट जगतात खळबळ उडाली असून, मुंबई उच्च न्यायालयाने या निवडणुकीला स्थगिती दिली आहे. न्यायालयाने निवडणूक अधिकाऱ्यांना स्पष्ट निर्देश जारी केले आहेत..काय आहे आरोप?केदार जाधव हे एमसीएचे सदस्य आहेत आणि ते भारतीय जनता पक्षाचे (भाजप) पदाधिकारी देखील आहेत. त्यांनी रोहित पवार यांच्यावर केलेल्या आरोपांनुसार, निवडणुकीत आपल्या बाजूने बहुमत मिळवण्यासाठी रोहित पवार यांनी संघटनेची सदस्य संख्या अवघ्या १५४ वरून थेट ५७१ पर्यंत वाढवली. या नव्या सदस्यांमध्ये रोहित पवार यांच्या कुटुंबातील सदस्य देखील आहेत.याशिवाय, रोहित पवार यांच्या कंपन्यांमध्ये नोकरी करणारे अनेक कर्मचारी, विविध राजकीय नेते आणि शैक्षणिक संस्थांच्या प्रतिनिधींनाही ऐन निवडणुकीच्या काळात सदस्य म्हणून नोंदवण्यात आले, असा आरोप केदार जाधवने केले आहेत..MLA Rohit Pawar : कितीही गुन्हे दाखल करा, आम्ही घाबरणार नाही, तर सरकारविरुद्ध बोलणारच.निवडणुकीच्या प्रक्रियेतही अनेक अनियमितता?निवडणुकीच्या प्रक्रियेतही अनेक अनियमितता आढळल्या. एमसीएची निवडणूक जाहीर झाल्यानंतर इच्छुक उमेदवारांनी निवडणूक अधिकाऱ्यांकडे उमेदवारी अर्ज सादर केले. मात्र, २४ ऑक्टोबर रोजी निवडणूक अधिकाऱ्यांनी थेट अंतिम उमेदवार यादी जाहीर केली. यावर एमसीएचे ज्येष्ठ सदस्य श्रीपाद हळबे आणि इतर काही सदस्यांनी हरकती नोंदवल्या होत्या.त्यांचा दावा होता की, या यादीत अनेक चुकीच्या गोष्टी आहेत आणि हरकतींना योग्य विचार न करता फेटाळून लावण्यात आले. निवडणूक अधिकाऱ्यांनी कोणतेही स्पष्ट कारण न देता हे हरकती नाकारल्या, ज्यामुळे श्रीपाद हळबे आणि त्यांच्या साथीदारांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली. न्यायालयाने या याचिकेवर सुनावणी घेत निवडणुकीला स्थगिती दिली आणि या प्रकरणात हस्तक्षेप करण्याची आवश्यकता असल्याचे मत व्यक्त केले..रोहित पवार यांना मोठा धक्काया निर्णयामुळे रोहित पवार यांना मोठा धक्का बसला आहे असे मानले जात आहे. महाराष्ट्र क्रिकेट असोसिएशनची सत्ता कायम राखण्यासाठी रोहित पवार यांनी संघटनेच्या नियमांचा दुरुपयोग केल्याचा आरोप केदार जाधव यांनी केला.आता या प्रकरणाची पुढील सुनावणी ४ फेब्रुवारी रोजी होणार आहे..केदार जाधव यांचे आरोप फक्त सदस्य संख्येवरच मर्यादित नाहीत. त्यांनी सांगितले की, नव्या सदस्यांना मतदानाचा अधिकार देण्याच्या प्रक्रियेतही अनेक त्रुटी आहेत.मुंबई उच्च न्यायालयाच्या स्थगिती आदेशाने निवडणूक प्रक्रिया थांबली असली तरी, या प्रकरणाने महाराष्ट्रातील क्रिकेट प्रशासनावर प्रश्नचिन्ह निर्माण केले आहे. केदार जाधव सारख्या माजी खेळाडूच्या आरोपांमुळे हे प्रकरण अधिक गंभीर झाले आहे. आता न्यायालयाच्या पुढील निर्णयाकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे..MLA Rohit Pawar: मुख्यमंत्री आले...आश्वासन न देताच गेले: आमदार रोहित पवार; राज्यातील बहिणींच्या सुरक्षेचे काय?.