मोहाली, : महाराष्ट्राच्या क्रिकेट संघाने मध्य प्रदेशकडून मिळालेल्या २०९ धावांच्या आव्हानाचा पाठलाग करताना कडवी झुंज दिली. मात्र पृथ्वी शॉ (५१ धावा), साहिल पारख (५० धावा) आणि अर्शीन कुलकर्णी (नाबाद ५४ धावा) यांनी आक्रमक अर्धशतकी खेळी केल्यानंतरही महाराष्ट्राच्या संघाला पाच धावांनी पराभवाचा सामना करावा लागला. महाराष्ट्राचा सय्यद मुश्ताक अली (राष्ट्रीय टी-२०) या स्पर्धेतील क गटामध्ये तिसरा पराभव झाला. .मध्य प्रदेश संघाकडून महाराष्ट्राच्या संघासमोर २०९ धावांचे आव्हान ठेवण्यात आले. पृथ्वी शॉ व साहिल पारख या सलामी जोडीने ६.४ षटकांत ८६ धावांची धडाकेबाज भागीदारी करीत आश्वासक सुरुवात केली. मात्र शिवम शुक्लाच्या गोलंदाजीवर साहिल पारख ५० धावांवर बाद झाला आणि जोडी तुटली. त्याने आपल्या खेळीत पाच चौकार व चार षटकार मारले. पृथ्वी शॉने ५१ धावांची खेळी केली. तोही शिवांगकुमारच्या गोलंदाजीवर बाद झाला. ऋषीकेश सोनावणे १२ धावांवरच तंबूत परतला..संक्षिप्त धावफलक : मध्य प्रदेश - २० षटकांत नऊ बाद २०८ धावा (हर्ष गवळी ५५, अक्षत रघुवंशी ५०, रजत पाटीदार ३१, विवेक शेलार ३/३५) विजयी वि. महाराष्ट्र - २० षटकांत सहा बाद २०३ धावा (पृथ्वी शॉ ५१, साहिल पारख ५०, अर्शीन कुलकर्णी नाबाद ५४, कुमार कार्तिकेय २/३३)..अर्शीनचा झंझावातकर्णधार ऋतुराज गायकवाड आणि अर्शीन कुलकर्णी या जोडीने महाराष्ट्रासाठी मोलाची कामगिरी बजावली. कुमार कार्तिकेयने ऋतुराज गायकवाडला १४ धावांवर बाद केले. पण अर्शीन कुलकर्णी याने २६ चेंडूंमध्ये नाबाद ५४ धावांची खेळी साकारत विजयाची आशा कायम ठेवली. त्याने आपल्या खेळीमध्ये सहा चौकार आणि दोन षटकार मारले. महाराष्ट्राला २० षटकांमध्ये सहा बाद २०३ धावांपर्यंत मजल मारता आली. कुमार कार्तिकेयने दोन फलंदाज बाद केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.