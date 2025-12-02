क्रीडा

Khelo India University Games: १०० मीटर शर्यतीत महाराष्ट्राची हुकुमत, गायत्री, रिंकीला रौप्‍य

Khelo India University Games 2025 : सवाई मानसिंग क्रीडा संकुलातील ॲथलेटिक्‍स ट्रॅकवर वेगवान धावपटू होण्याचा मान शिवाजी विद्यापीठाच्‍या ऋषी प्रताप देसाईने संपादन केला.
Khelo India University Games 2025

Khelo India University Games 2025

सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

Maharashtra domination in Khelo India athletics full report : खेलो इंडिया विद्यापीठ स्‍पर्धेत महाराष्ट्राची विजयी घोडदौड ॲथलेटिक्‍स ट्रॅकवरही झळकली. लक्षवेधी १०० मीटर धावणे शर्यतीत सुवर्ण,रौप्यसह कांस्य पदकावर महाराष्ट्राच्‍या खेळाडूंनी नाव कोरले. २० मीटर चालणे शर्यतीत गायत्री चौधरीने तर ५००० मीटर धावणे शर्यतीत रिंकी पवाराने रूपेरी धाव घेत दिवस गाजविला.

maharashtra
sports
Khelo India Youth Games
Khelo India

