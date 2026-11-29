मुंबई : महाराष्ट्राच्या कुमारी संघाचे आव्हान उपांत्य फेरीत संपुष्टात आले. संघनायिका संजना भोईरची शर्थीची लढत अखेर एकाकी ठरली. भारतीय कबड्डी महासंघाच्या मान्यतेने पंजाब राज्य कबड्डी असो..च्या विद्यमाने नेहरू स्टेडियम, फरीदकोट, पंजाब येथे '५२व्या कुमारी गट' राष्ट्रीय कबड्डी स्पर्धेचे आयोजन केले आहे. आज सकाळच्या सत्रात झालेल्या उपांत्य सामन्यात अखेरच्या क्षणी हिमाचल प्रदेशाने महाराष्ट्राचे कडवे आव्हान ३५-३३ असे संपविले. .Mumbai Kabaddi: मुंबई उपनगर कबड्डी स्पर्धेत संघांची जोरदार चुरस! स्पर्श फौंडेशन, स्वस्तिक मंडळासह पाच संघांची चौथ्या फेरीत धडक.विश्रांतीला १७-११ अशी आघाडी घेणाऱ्या महाराष्ट्राने विश्रांतीननंतर हाराकेरी केली. एकीकडे एकटी संजना चढईत गुण घेत होती, तर इकडे बचावातून भराभर गुण जात होते. त्यामुळे विश्रांतीनंतर हिमाचलने महाराष्ट्रावर लोण देत २२-२० अशी आघाडी घेतली. .शेवटची ५ मिनिटे असताना हिमाचालकडे ३०-२६ अशी आघाडी होती. यातच संजनाची अव्वल पकड झाली आणि महाराष्ट्राच्या हातून सामना निसटला. संजना भोईरला संतोषी थोरवे वगळता अन्य कोणाची साथ न लाभल्याने महाराष्ट्राने अंतिम फेरीत खेळण्याची संधी गमावली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.