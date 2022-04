Maharashtra Kesari 2022: सिकंदर शेख Vs विशाल बनकरमध्ये रंगणार माती विभागाची फायनल

Maharashtra Kesari 2022: महाराष्ट्र केसरी स्पर्धेच्या गादी विभागात उपांत्य फेरीमध्ये माती गटातील माऊली जमदाडे (अमरावती) आणि सिकंदर शेख ( वाशीम) यांच्यात लढत झाली. या लढतीत सिकंदर शेख विजयी झाला. दुसऱ्या उपांत्य फेरीत विशाल बनकर (मुंबई पूर्व) आणि महेंद्र गायकवाड (सोलापूर) यांच्या लढत झाली. यामध्ये विशाल बनकरने विजय मिळवला. सिकंदर शेख आणि विशाल बनकर यांच्यात माती विभागाची फायनल होणार आहे. (Sikandar Sheikh Vs Vishal Bunker to play in the clay division final)