Maharashtra Kesari 2023 : माती विभागात महेंद्र गायकवाडने सिकंदरला चारली पराभवाची धूळ

Maharashtra Kesari Final 2023 : स्व. मामासाहेब मोहोळ क्रीडानगरीत सुरू असलेल्या महाराष्ट्र राज्य कुस्तीगीर परिषदेच्या अस्थायी समितीच्या मान्यतेने ६५ व्या राज्य अजिंक्यपद व महाराष्ट्र केसरी किताब कुस्ती अधिवेशनाचे आयोजन संस्कृती प्रतिष्ठान व पुण्याचे माजी महापौर मुरलीधर मोहोळ यांच्या वतीने करण्यात आले आहे.

माती विभागातील सोलापूरचा सिकंदर शेख आणि पुण्याचा महेंद्र गायकवाड यांच्यात उपांत्य सामना पार पडला. हा सामना अतिशय थरारक असा बघायला मिळाला. अखेर महेंद्र गायकवाडचा विजय झाला.

सिकंदर शेख आणि महेंद्र गायकवाड यांनी आधी सावध पवित्रा घेतला. सावध पवित्र्यानंतर महेंद्र गायकवाडने तीन मिनिटांच्या पहिल्या फेरीत एक गुण घेत आघाडी मिळवली. महेंद्रने आघाडी घेतल्यानंतर सिकंदरने प्रतीडाव टाकत दोन गुण पटकाले. पहिल्या फेरीत सिकंदर शेख 2-1 गुणांनी आघाडी घेतली.

पुढच्या फेरीत महेंद्र गायकवाडने 4 गुण मिळवत आघाडी पिछाडी भरून काढत सिकंदर शेखवर 5 - 4 अशी आघाडी घेतली. सिकंदर आणि महेंद्र यांच्यात एक एक गुणासाठी चढाओढ सुरू असताना शेवटच्या मिनिटाला दोन्ही पैलवानांनी गुण मिळवण्यासाठी चांगलीच झटापाट सुरू केली होती. एकमेकांवर पकड मिळवण्यासाठी दोन्ही कुस्तीपटू झुंजत होते. अखेर महेंद्र गायकवाडने एक गुण घेत कुस्ती जिंकली.

महाराष्ट्र केसरीच्या अंतिम फेरीसाठी राष्ट्रीय कुस्ती महासंघाचे अध्यक्ष ब्रिजभूषण सिंह पोहोचले आहेत. गेल्या वर्षी राज ठाकरे यांच्या अयोध्या दौऱ्याला विरोध केल्यानं ते चर्चेत आले होते. (Who will beat the final of Maharashtra Kesari 2023 latest marathi news)