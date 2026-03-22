Sports News: महाराष्ट्र केसरी विजेत्यांचा शड्डू ऑलिंपिकमध्ये घुमेना, मराठी मल्ला मागे का पडतात?

अशोक निंबाळकरवाघोली: कुस्तीपटूंसाठी महाराष्ट्र केसरी हा मानाचा किताब मानला जातो. आतापर्यंत राज्यात अर्धा शेकडा महाराष्ट्र केसरी झाले; परंतु अलीकडच्या काळात नरसिंग यादव वगळता एकाही केसरीचा ऑलिंपिकमध्ये डरकाळी शड्डू घुमलेला नाही. खाशाबा जाधव यांचा आदर्श असतानाही ऑलिंपिकच काय राष्ट्रकुल स्पर्धांमध्येही मराठी मल्लांच्या शड्डूचा आवाज घुमताना दिसत नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. .अलीकडे महाराष्ट्र केसरींना सरकारने पायघड्या घातल्या आहेत. लाखोंची बक्षिसे, आलिशान मोटारी मिळत आहेत. यंदा वाघोलीच्या स्पर्धेतही फॉर्च्युनर मिळणार आहे. बुलेट, मोटारसायकलींचाही रतीब आहे. पूर्वीच्या तुलनेत सुविधा मिळूनही मराठी मल्ल ऑलिंपिकची वारीही करताना दिसत नाहीत. महाराराष्ट्र केसरीच त्यांच्यासाठी अंतिम ध्येय असते. फार फार तर हिंदकेसरी, रुस्तम-ए-हिंदचे त्यांचे स्वप्न असते..यंदाच्या स्पर्धेत हर्षवर्धन सदगीर, सिकंदर शेख, पृथ्वीराज पाटील, शिवराज राक्षे, पृथ्वीराज मोहोळ हे तब्बल पाच महाराष्ट्र केसरी उतरले आहेत. यातील सिकंदर शेखने देशभर मैदाने गाजवली; मात्र तोही आंतरराष्ट्रीय पातळीवर चमकताना दिसत नाही. मध्यंतरी मराठवाड्यातील राहुल आवारेने दबदबा निर्माण केला होता. मात्र, त्यालाही ऑलिंपिकचे मैदान गाठता आले नाही. यात हरियाना, दिल्लीच्या राजकीय डावपेचांचा फटका मराठी मल्लांना बसतो, हेही नाकारून चालणार नाही. नरसिंग यादवबाबतही तेच झाले..हरिश्चंद्र बिराजदार आणि नरसिंग यादव या दोनच महाराष्ट्र केसरी मल्लांनी ऑलिंपिक गाठले होते. मारुती माने व गणपत आंदळकर या हिंदकेसरींसह राज्यातील १३ मल्ल ऑलिम्पिकला गेले होते. हा इतिहास फार जुना आहे. खाशाबा जाधव यांनी १९५२ साली हेलसिंकी ऑलिंपिक ब्राँझपदक पटकावून महाराष्ट्राचीच नव्हे, तर अवघ्या भारताची मान उंचावली. पुन्हा कुस्तीत पदक मिळवण्यासाठी देशाला (सुशीलकुमार) २००८च्या बीजिंग ऑलिंपिकची वाट पाहावी लागली..१९६१पासून महाराष्ट्र केसरी कुस्ती स्पर्धा सुरू आहे. आजवर गणपत खेडकर, चंबा मुतनाळ, दादू चौगुले, लक्ष्मण वडार, चंद्रहार पाटील हे डबल, तर नरसिंग यादव, विजय चौधरी ट्रिपल महाराष्ट्र केसरी झाले. महाराष्ट्र केसरींना आशियाई, कॉमनवेल्थ गेममध्येही पदक मिळवता आलेले नाही. राष्ट्रकुलमध्येही हाताच्या बोटांवर मोजता येतील एवढ्याच केसरींना पदके आहेत.पुण्याच्या अप्पालाल शेख यांनी १९९१ साली न्यूझीलंडच्या राष्ट्रकुलमध्ये सुवर्णपदक जिंकले. त्यानंतर ते ९२ला महाराष्ट्र केसरी झाले. १९७० साली बिराजदार मामांनी व रघुनाथ पवार यांनी १९७५ राष्ट्रकुलमध्ये सुवर्ण पटकावले. १९६२च्या आशियाई क्रीडा स्पर्धेमध्ये गणपत आंदळकर व मारुती माने यांनी फ्रीस्टाईल व ग्रीको रोमनमध्ये अनुक्रमे सुवर्ण व रौप्यपदक मिळवले. नारायण ऊर्फ बुवा घुमे यांनी ब्राँझपद पटकावले..राम सारंग यांनी १९८२ ब्रिस्बेन तसेच काका पवार यांनीही राष्ट्रीय-आंतरराष्ट्रीय स्पर्धा गाजवल्या. अलीकडच्या रणजित नलावडे (पुणे), राहुल आवारे (बीड), अजय पाटील (कोल्हापूर) यांनी युवा राष्ट्रकुलमध्ये सुवर्ण कामगिरी केली. मात्र ते महाराष्ट्र केसरी नाहीत. या व्यतिरिक्तही अलीकडच्या आंतरराष्ट्रीय पदकविजेत्यांची नावे सांगता येतील. श्रीपती खंचनाळे, आंदळकर, माने, हजरत पटेल, दीनानाथ सिंह, चंवा मुतनाळ, विनोद चौगुले, योगेश दोडके, अमोल वहाटे यांनी हिंदकेसरीचा, रुस्तम-ए-हिंदचा बिराजदार व अमोल बुचडे यांनी, तर महान भारत केसरीचा मानाचा किताब दादू चौगुले यांनी पटकावला होता..महाराष्ट्राचे ऑलिंपिकवीर कोल्हापूरचे दिनकर शिंदे व पुण्याचे के. टी. शिंदे १९२०मध्ये बेल्जियम ऑलिंपिकसाठी गेले होते. त्या वेळी शिंदे यांनी तिसरा क्रमांक पटकावला होता. मात्र, त्या वेळी या क्रमांकास पदक देण्याची प्रथा नव्हती. खाशाबा जाधव, दिनकर सूर्यवंशी (१९४८, लंडन), जयकृष्ण मानगावे, श्रीरंग जाधव (१९५२ हेलसिंकी), बबन डावरे (१९५६, मेलबर्न), मारुती माने, बंडा पाटील रेठरेकर, गणपत आंदळकर (१९६४, टोकियो), मारुती आडकर व हरिश्चंद्र बिराजदार (१९७२, म्युनिच) आणि नरसिंग यादव (२०१२, लंडन) या खेळाडूंनीही ऑलिंपिकमध्ये खेळण्याचा मान मिळवला आहे. .नेमके चुकते कुठे? बहुतांशी महाराष्ट्र केसरी राष्ट्रीय किंवा आंतरराष्ट्रीय स्पर्धांत सहभागी होत नाहीत, ही वस्तुस्थिती आहे. आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या सुविधांची वानवा, कुस्तीपटूंमध्ये मोठी स्वप्नं पाहण्याचा अभाव तसेच सरकारकडूनही उदासीनता पाहायला मिळते. उत्तर भारतात कुस्तीतील राजकारणापुढे नांगी टाकली जाते. खेळाडूवर अन्याय होत असतानाही संबंधित पदाधिकारी मिठाची गुळणी धरून बसतात. .मानसिकता बदलणे गरजेचे ः काका पवार मराठी मल्ल महाराष्ट्र केसरी होण्यातच धन्यता मानतात. खरेतर त्यांना नंतर कोणी विचारत नाही. ते वारंवार तालमी बदलत असल्याने कोचिंग करतानाही अडचणी येतात. पुणे, कोल्हापूरमध्ये चांगली प्रशिक्षण केंद्र आहेत. सरकारही मदत करतेय. पण ते पुरेसे नाही. मल्लांनीही मानसिकता बदलणे गरजेचे आहे. मोठी स्वप्नं पहिली तरच आंतरराष्ट्रीय पातळीवर चमक दाखवता येईल, असे मत आंतरराष्ट्रीय खेळाडू व प्रशिक्षक काका पवार यांनी व्यक्त केले.