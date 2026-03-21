Sports News: वाघोलीत महाराष्ट्र केसरी कुस्ती स्पर्धेत पृथ्वीराज मोहोळ आणि शिवराज राक्षे यांचा विजयी क्रम

वाघोली: महाराष्ट्र केसरी कुस्ती स्पर्धेचा तिसरा दिवस गाजवला तो नामवंत पृथ्वीराज मोहोळ, पृथ्वीराज पाटील, हर्षवर्धन सदगीर, महेंद्र गायकवाड व शिवराज राक्षे यांनी. त्यांनी आपापल्या प्रतिस्पर्ध्यांवर एकतर्फी विजय मिळवत घोडदौड कायम ठेवली. सिकंदर शेखनेही मैदान मारले. सुदर्शन कोतकरने चितपटीने विजय मिळवला. गेल्या तीन दिवसांपासून येथे महाराष्ट्र केसरी कुस्ती स्पर्धा सुरू आहे. त्यात तब्बल पाच महाराष्ट्र केसरी मल्ल उतरले आहेत. त्यांनी आपापल्या लौकिकानुसार खेळ केला. .शिवराज राक्षे विरुद्ध श्रेयसच्या लढतीत पहिल्या फेरीअखेर शिवराजने पाच गुणांची आघाडी घेतली होती. श्रेयच्या तीन गुण मिळाले. अखेर शिवराजने १० गुण घेत लढत एकतर्फी जिंकली.पृथ्वीराज पाटील विरुद्ध सत्पाल शिंदे (सांगली) यांच्या कुस्तीत पृथ्वीराजने पकड घेत दोन आघाडी घेतली. पुन्हा आक्रमण करून दोन गुण, खेमेवर दोन गुण, ताबा मिळवत दोन अशी एकूण नऊ गुणांची कमाई केली. एकंदरीत ११ गुणांनी आघाडी घेत पाटीलने लौकिकानुसार खेळ करीत पुढची फेरी गाठली..महेंद्र गायकवाडनेही आपल्या प्रतिस्पर्ध्यावर विजय मिळवला. हर्षवर्धन सदगीर (नाशिक)नेही वेताळ शेळकेवर जय मिळवला. निष्क्रियेमुळे सदगीरला गुण मिळाला. वेताळने आक्रमण केले. मात्र, त्यातून सदगीरने अनुभवाच्या जोरावर ते परतून लावले. वेताळने गुण घेत खाते उघडले. हप्ते डावामुळे हर्षवर्धनने चार गुण घेतले. शेवटी सात गुणांनी विजय मिळवला. .सिकंदरसाठी गर्दी सिकंदर शेख विरुद्ध मनीष रायतेच्या लढतीने रसिकांची उत्कंठा वाढवली. पहिल्या मिनिटात खडाखडीच झाली. सिकंदरसाठी ताकीद दिल्याने तो आक्रमक झाला. मात्र, गुण घेता आली नाही. मात्र, तो स्टेपआऊट झाल्याने मनीषला गुण मिळाला. मध्यंतरापर्यंत सिकंदरला गुण घेता आला नाही. मात्र, त्याने आक्रमक पवित्रा घेत ताबा मिळवला. परंतु मनीषने ते धुडकावून लावली. बगल डूब मारून मनीषने मुसंडी मारली. मात्र, ती सिकंदरने प्रतिआक्रमण करून गुण घेतले. मात्र, प्रशिक्षकाने चॅलेंज केले. परंतु ते अयशस्वी झाल्याने सिकंदरला गुण मिळाला. परिणामी गुणफलक चार विरुद्ध दोन झाल्याने कुस्ती सिकंदरच्या बाजूने फिरली. शेवटच्या टप्प्यातही त्याने अनुभव पणाला लावत गुणांची कमाई केली. पिछाडीवरून सिकंदरने विजयश्री खेचून आणल्याने कुस्तीप्रेमींनी त्याच्या कुस्तीचे टाळ्या वाजवून कौतुक केले..गादी विभाग, दुसरी फेरी पृथ्वीराज मोहोळ (पुणे) विजयी विरुद्ध धीरज बारस्कर (धाराशिव) १२ - २ शिवराज राक्षे (नांदेड) विजयी विरुद्ध श्रेयस होळकर (पुणे शहर) १० - ० पृथ्वीराज पाटील (कोल्हापूर) विजयी विरुद्ध सत्पाल शिंदे (सांगली) १० - ० हर्षवर्धन सदगीर (नाशिक) विजयी विरुद्ध वेताळ शेळके (अमरावती) ८-१ .माती विभाग, दुसरी फेरी सिकंदर शेख, हिंगोली विजयी विरुद्ध मनीष रायते, पुणे ८-२ बाळू बोडखे, नाशिक पराभूत विक्रमसिंह भोसले, गडचिरोली १-४ तिसऱ्या फेरीत नगरच्या सुदर्शन कोतकरने विजय मिळवला..पृथ्वीराजचा बॅक थ्रो पृथ्वीराज मोहोळ (पुणे) विरुद्ध धीरज बारस्कर (धाराशिव) यांच्यातील कुस्ती नेत्रदीपक ठरली. सुरुवातीला धीरजला निष्क्रियतेमुळे ताकीद दिली. मात्र, त्याला गुण घेता आला नाही. परिणामी पृथ्वीराजला एक मिळाला. पृथ्वीराजने हप्ता डाव टाकून बॅक थ्रो करीत चार गुणांची निर्णायक आघाडी घेतली. पहिल्या फेरीतच त्याने सहा गुण घेतले. धीरजने खेमे डाव टाकून दोन गुण घेत खाते उघडले. पृथ्वीराजने भारंदाज लावून विजयश्री खेचून आणली.