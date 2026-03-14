Maharashtra Kesari 2026: महाराष्ट्र केसरी कुस्ती स्पर्धेच्या बोधचिन्हाचे अनावरण
CM Devendra Fadnavis: मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते वाघोलीत ६८ व्या महाराष्ट्र केसरी कुस्ती स्पर्धेच्या बोधचिन्हाचे अनावरण व मानाच्या गदेचे पूजन झाले. रामकृष्ण सातव पाटील यांच्या आयोजनाखाली १८ ते २२ मार्च २०२६ या कालावधीत स्पर्धा होणार असून, मुख्यमंत्री फडणवीस समारोपात प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित राहण्याची ग्वाही दिली.
वाघोली : मुख्यमंत्र्यांच्या वर्षा या शासकीय निवासस्थानी ६८ व्या ‘महाराष्ट्र केसरी कुस्ती स्पर्धेच्या अधिकृत बोधचिन्हाचे अनावरण व मानाच्या गदेचे पूजन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस याच्या हस्ते व सहकार आणि नागरी विमान वाहतूक राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ यांच्या उपस्थितीत झाले.