राष्ट्रीय सब-ज्युनिअर तायक्वांडो चॅम्पियनशिप : स्वरा कदमसह महाराष्ट्राच्या चार खेळाडूंना सुवर्ण; सागर गरवालिया ठरले 'सर्वोत्तम पुरुष प्रशिक्षक'

Indian Sub Junior Taekwondo Kyorugi and Poomsae Championship : ३९ व्या राष्ट्रीय सब-ज्युनिअर क्योरुगी आणि पुमसे तायक्वांदो चॅम्पियनशिप २०२६ मध्ये सागर गरवालिया सर यांना 'महाराष्ट्रातील सर्वोत्तम पुरुष प्रशिक्षक' (Best Coach Male of Maharashtra) म्हणून राष्ट्रीय स्तरावर सन्मानित करण्यात आले..क्योरुगी निकाल (मुले आणि मुली):१. स्वरा कदम: २२ किलो खालील गट - सुवर्णपदक२. राधा गांद्रे: २४ किलो खालील गट - सुवर्णपदक३. आर्या होले: २६ किलो खालील गट - सुवर्णपदक४. आयुष शेट्टी: ५० किलो वरील गट - सुवर्णपदक५. मानस्वी आंधळे: २० किलो खालील गट - रौप्यपदक.६. स्वरा क्षीरसागर: २९ किलो खालील गट - रौप्यपदक७. आरुष दळवी: १६ किलो खालील गट - रौप्यपदक८. नक्ष पाटील: २१ किलो खालील गट - रौप्यपदक९. गणेश नगरगोजे: ५० किलो खालील गट - रौप्यपदक१०. स्वरा येवले: ३५ किलो खालील गट - कांस्यपदक११. तनिष खावणेकर: २७ किलो खालील गट - कांस्यपदक१२. रुद्र गावंडे: ३२ किलो खालील गट - कांस्यपदक.