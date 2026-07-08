Kabaddi Awards: कबड्डी संघटनेचे पुरस्कार जाहीर; ‘सकाळ’च्या कडकालेंचाही सन्मान, तर पाटील, खटावकर यांना ‘जीवन गौरव’

कबड्डीसाठी आयुष्य वेचणाऱ्या दिनकर पाटील (सांगली) आणि शकुंतला खटावकर (पुणे) यांना महाराष्ट्र राज्य कबड्डी संघटनेचा प्रतिष्ठेचा ‘कबड्डी महर्षी शंकरराव (बुवा) साळवी कबड्डी जीवन गौरव पुरस्कार’ जाहीर झाला आहे. ‘सकाळ’चे क्रीडा पत्रकार अलताफ कडकाले यांना उत्कृष्ट वार्तांकनासाठी पुरस्काराने सन्मानित केले जाणार आहे.महाराष्ट्र राज्य कबड्डी संघटनेने २६ व्या कबड्डी दिनाचे औचित्य साधत विविध पुरस्कारांची घोषणा केली. कबड्डीसाठी योगदान देणारे खेळाडू, कार्यकर्ते, पंच, प्रशिक्षक, पत्रकार, तसेच उदयोन्मुख खेळाडूंच्या कार्यकर्तृत्वाचा या पुरस्कारांच्या माध्यमातून १५ जुलैला रत्नागिरी येथे गौरविले जाणार असल्याची माहिती संघटनेने पत्रकाद्वारे दिली. .कबड्डी दिन पुरस्कार विजेतेकबड्डी महर्षी शंकरराव (बुवा) साळवी कबड्डी जीवन गौरव पुरस्कार : दिनकर पाटील (सांगली), शकुंतला खटावकर (पुणे).ज्येष्ठ पत्रकार : अलताफ कडकाले (सकाळ), मंगेश वरवडेकर (सामना).ज्येष्ठ कार्यकर्ते पुरस्कार : आत्माराम घेगडे, बंडू कांबळे, भरत मुळे, गिरीश नाईक, डॉ. दत्तात्रय शिंपी, वल्केश राऊत, खंडबाराव नाईक, प्रकाश पाटील, सय्यद अजगर अली पटेल, विलास सावंत.ज्येष्ठ पंच पुरस्कार : प्रकाश मोरे, रवींद्र लाड, अरुण पवार, अनिल शेजवळ, सूर्यकांत मुटके, वाल्मिक बागुल, मधुकर साळुंखे, हिरामण भोईर, बाळकृष्ण कडूस, रामदास गोळे.ज्येष्ठ खेळाडू पुरस्कार : सुरेश मोरे, शशिकांत कोरगांवकर, रवींद्र लवेकर, तुळसीदास रोकडे, ब्रह्मनाथ मेंगडे, सुदाम जोगदंड, अलका कारखानीस, मदन गायकवाड.रमेश देवाडीकर स्मृती श्रमयोगी कार्यकर्ता पुरस्कार : दीपक कांदळगावकर (उपनगर),डॉ. शिवशंकर कापसे (हिंगोली), अरुणा गावडे (कोल्हापूर)कृतज्ञता पुरस्कार : निवृत्ती देसाई, सोपान काकडे, सदानंद जोशी, अभिजित राणे.फिदा कुरेशी स्मरणार्थ ज्येष्ठ प्रशिक्षक : नारायण गायकवाड (ठाणे), सुहास कदम (मुंबई उपनगर).किशोर व कुमार गट शिष्यवृत्ती विजेतेकिशोर गट : सुरज राठोड (रत्नागिरी), प्रशांत अकीगे (कोल्हापूर), ध्रुव डोंगरे (पालघर).किशोरी गट : आरती खांडेकर (पुणे), सेजल काकडे (नाशिक), ज्ञानेश्वरी ढवण (अहिल्यानगर).कुमार गट : शुभम बिटके (पुणे), जीतसिंग सैनी (ठाणे), अतुल जाधव (परभणी).कुमारी गट : संजना भोईर (पालघर), वैभवी जाधव (पुणे), सानिका पाटील(सांगली).किशोर- किशोरी गट शिष्यवृत्ती : दीपराज कांबळे (परभणी), मैत्री इंगळे (सातारा)सर्वोत्कृष्ट चढाईपटू पुरस्कार : सौरभ राऊत (अहिल्यानगर), यामिका पुजारी (मुंबई उपनगर)उत्कृष्ट कबड्डीपटू पुरस्कार : शिवम पठारे, (अहिल्यानगर), निकिता पडवळ (पुणे)..आंतरराष्ट्रीय स्पर्धेत प्रतिनिधीत्वकुमार गट : प्रसाद दिलीप (पुणे)कुमारी गट : सेरेना म्हस्कर (मुंबई उपनगरप्रथम जिल्हा संघ पुरस्कार : अहिल्यानगर जिल्हा कबड्डी संघटनाउत्कृष्ट स्पर्धा आयोजक जिल्हा : नाशिक जिल्हा कबड्डी संघटना व सह्याद्री युवा मंच सिन्नर, नाशिक..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.