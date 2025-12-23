क्रीडा

Maharashtra Kho-Kho Championship: पुरुषांमध्ये पुण्याची विजेतेपदाची हॅट्‌ट्रिक; महिलांमध्ये धाराशिवची दुसऱ्यांदा बाजी

Kho-Kho Champions: राज्य अजिंक्यपद खो-खो स्पर्धेत पुरुषांमध्ये पुणे आणि महिलांमध्ये धाराशिव संघाने विजेतेपद पटकावले. दोन्ही अंतिम सामने अटीतटीचे ठरले आणि शेवटच्या क्षणापर्यंत प्रेक्षकांची उत्कंठा टिकवून ठेवली.
Maharashtra Kho-Kho Championship

Maharashtra Kho-Kho Championship

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

बीड : राज्य अजिंक्यपद खो-खो स्पर्धेत पुरुषांमध्ये पुणे, तर महिलांमध्ये धाराशिव विजेते ठरले. पुण्याने विजेतेपदाची हॅट्‌ट्रिक केली, तर धाराशिवने सलग दुसऱ्या वर्षी राज्य अजिंक्यपदावर आपले नाव कोरले. पुण्याचा शुभम थोरात आणि धाराशिवची अश्विनी शिंदे अष्टपैलू खेळाडू ठरले.

Loading content, please wait...
pune
sports
Achievement
players
Kho-Kho competition

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com