बीड : राज्य अजिंक्यपद खो-खो स्पर्धेत पुरुषांमध्ये पुणे, तर महिलांमध्ये धाराशिव विजेते ठरले. पुण्याने विजेतेपदाची हॅट्ट्रिक केली, तर धाराशिवने सलग दुसऱ्या वर्षी राज्य अजिंक्यपदावर आपले नाव कोरले. पुण्याचा शुभम थोरात आणि धाराशिवची अश्विनी शिंदे अष्टपैलू खेळाडू ठरले..महिलांच्या अंतिम सामन्यात धाराशिवने पुण्यावर २८-२६ असा दोन गुणांनी निसटता विजय मिळवला. दोन्ही संघांना ड्रीम रनचे प्रत्येकी चार गुण मिळाले. धाराशिवकडून मैथिली पवार (१.५२, १.२० मि. संरक्षण व सहा गुण), अश्विनी शिंदे (२.२०, २.५० मि. संरक्षण व चार गुण), संध्या सुरवसे (१.५० मि,व चार गुण), संपदा मोरे (२.१० मि, व दोन गुण), सुहानी धोत्रे (१.२० मि,व दोन गुण) यांनी संघाच्या विजयात मोलाची भूमिका बजावली. पुण्याकडून प्रियांका इंगळे (२.१०, १.५० मि., चार गुण), कोमल धारवाटकर (१.४०,१.२० मि.), श्वेता नवले (नाबाद १.२०, २.०० मि.), भाग्यश्री बडे (सहा गुण) यांनी झुंजार खेळ करत सामना शेवटपर्यंत रंगतदार ठेवला..पुरुषांच्या अंतिम सामन्यात पुणे विरुद्ध मुंबई उपनगर अशी प्रतिष्ठेची लढत झाली. मध्यंतराला दोन्ही संघ १६-१६ अशा बरोबरीत होते. मात्र, अखेरच्या क्षणी पुण्याने संयम राखत मुंबई उपनगरवर ३४-३२ असा दोन गुणांनी निसटता विजय मिळवून अजिंक्यपदाची हॅट्ट्रिक साकारली..पुण्याकडून शुभम थोरात (१.४० मि., चार गुण), सुयश गरगटे (१.३० मि, आठ गुण), रविकिरण कचवे (सहा गुण), प्रतीक वाईकर (१.४०, १.१५ मि. संरक्षण) यांनी निर्णायक कामगिरी केली. उपनगरकडून अनिकेत चेंदवणकर (१.४५, १.२५ मि, आठ गुण), निहार दुबळे (१.१० मि, चार गुण), धीरज भावे (नाबाद १.३०, १.०५ मि, चार गुण) यांनी प्रभावी खेळ करत शेवटपर्यंत झुंज दिली..Pune Kho-Kho Team: पुण्याचे संघ दोन्ही विभागांत अंतिम फेरीत; राज्य अजिंक्यपद खो-खो, धाराशिव, मुंबई उपनगरही फायनलमध्ये.वैयक्तिक पुरस्कार विजेतेराजे संभाजी पुरस्कार (अष्टपैलू खेळाडू) : शुभम थोरात (पुणे), उत्कृष्ट संरक्षक : अनिकेत चेंदवणकर (मुंबई उपनगर), उत्कृष्ट आक्रमक : सुयश गरगटे (पुणे). अहिल्याबाई पुरस्कार (अष्टपैलू खेळाडू) : अश्विनी शिंदे (धाराशिव), उत्कृष्ट संरक्षक : प्रियांका इंगळे (पुणे), उत्कृष्ट आक्रमक : मैत्री पवार (धाराशिव).