Pune Kho-Kho Team: पुण्याचे संघ दोन्ही विभागांत अंतिम फेरीत; राज्य अजिंक्यपद खो-खो, धाराशिव, मुंबई उपनगरही फायनलमध्ये

Women’s Category Pune vs Dharashiv Final Clash: राज्य अजिंक्यपद खो-खो स्पर्धेत पुण्याच्या पुरुष व महिला संघांनी अंतिम फेरीत धडक दिली आहे. बीड येथे सुरू असलेल्या स्पर्धेत पुण्याचा दमदार खेळ पाहायला मिळत आहे.
बीड : पुण्याच्या दोन्ही (पुरुष व महिला) संघांनी अंतिम फेरीत प्रवेश केला आहे. महिला विभागात पुणे संघासमोर धाराशिव संघाचे, तर पुरुष विभागात पुणे संघासमोर मुंबई उपनगरचे आव्हान असणार आहे. बीड येथील श्रीमती योगी छत्रपती शिवाजी महाराज क्रीडा संकुलात राज्य अजिंक्यपद खो-खो स्पर्धा सुरू आहे.

