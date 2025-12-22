Pune Kho-Kho Team: पुण्याचे संघ दोन्ही विभागांत अंतिम फेरीत; राज्य अजिंक्यपद खो-खो, धाराशिव, मुंबई उपनगरही फायनलमध्ये

बीड : पुण्याच्या दोन्ही (पुरुष व महिला) संघांनी अंतिम फेरीत प्रवेश केला आहे. महिला विभागात पुणे संघासमोर धाराशिव संघाचे, तर पुरुष विभागात पुणे संघासमोर मुंबई उपनगरचे आव्हान असणार आहे. बीड येथील श्रीमती योगी छत्रपती शिवाजी महाराज क्रीडा संकुलात राज्य अजिंक्यपद खो-खो स्पर्धा सुरू आहे. .महिला विभागातील पहिल्या उपांत्य सामन्यात धाराशिवने नाशिकचा एक डाव व १० गुणांनी (२६-१६) धुव्वा उडवत रुबाबात अंतिम फेरी गाठली. धाराशिवकडून संध्या सुरवसे (३.१० मिनिटे संरक्षण), अश्विनी शिंदे (२.३० मिनिटे संरक्षण व ४ गुण), मैथिली पवार (२ मिनिटे संरक्षण व २ गुण) यांनी संघाच्या विजयात शानदार खेळी करत उल्लेखनीय वाटा उचलला. पराभूत नाशिक संघाकडून ज्योती मेढेने चांगली कामगिरी केली..महिला विभागातील दुसऱ्या उपांत्य सामन्यात पुण्याने ठाण्याचा ३ गुण व ५० सेकंद राखून (३२-२९) निसटता पराभव करत अंतिम फेरीत प्रवेश केला. दोन्ही डावांत ड्रीम रनच्या जोरावर पुण्याने ४ गुण मिळवत आघाडी मिळवली, तर ठाण्याला केवळ १ ड्रीम रन गुणावर समाधान मानावे लागले..पुण्याकडून श्वेता नवले (२.२४ मिनिटे संरक्षण), प्रियांका इंगळे (१.३० व २.०४ मिनिटे संरक्षण व १० गुण), श्वेता वाघ (१.१४ मिनिटे संरक्षण व ४ गुण), अपर्णा वर्धे (नाबाद १.३० व १.१६ मिनिटे संरक्षण व २ गुण) यांनी निर्णायक खेळी करताना अंतिम फेरीची दारे उघडली..धाराशिववर रोमहर्षक विजयपुरुष विभागातील पहिल्या उपांत्य सामन्यात पुण्याने धाराशिववर १.१० मिनिटे राखून ४ गुणांनी (३७-३३) मात करत अंतिम फेरीत प्रवेश केला. पुणे संघाकडून शुभम थोरात (१.४५, २.३० मिनिटे संरक्षण व ४ गुण), प्रतीक वाईकर (१.३०, १.३० व १.४० मिनिटे संरक्षण व ८ गुण), सुयश गरगटे (१.००, १.३० मिनिटे संरक्षण व २ गुण), रुद्र थोपटे (८ गुण) यांनी उत्कृष्ट खेळ करताना आपल्या संघाला अंतिम फेरीत पोहोचवले..Premium|khanderi underi naval conflict 1679 : खांदेरी-उंदेरी सागरी संग्राम: मराठ्यांची जिद्द, सिद्धीचा हट्ट आणि इंग्रजांची कोंडी.पराभूत धाराशिव संघाकडून विजय शिंदे (१.३०, १.०२ मिनिटे संरक्षण व ४ गुण), श्री पेठे (१.२०, १.०२ मिनिटे संरक्षण व ४ गुण) यांनी झुंजार लढत दिली. दुसऱ्या उपांत्य सामन्यात मुंबई उपनगरने सांगलीचा ३ मिनिटे ३७ सेकंद राखून २ गुणांनी (३६-३४) पराभव केला. उपनगरकडून अक्षय भांगरे (२.१० व १.१० मिनिटे संरक्षण), अनिकेत चेंदवणेकर (१.३०, १.१० मिनिटे संरक्षण व ८ गुण), प्रतीक देवरे (१० गुण), निहार दुबळे (१, १.०६ मिनिटे संरक्षण व २ गुण) यांनी अष्टपैलू खेळ करत आपल्या संघाला जेतेपदासमीप नेले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.