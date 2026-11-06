महाराष्ट्र राज्य शालेय बुद्धिबळ स्पर्धा : इवान दुबे, लिया कृष्णन, कौशिक रायते, त्वेषा जैन, संविद पासबोला, खनक पहारियालाही विजेतेपद

मुंबई, ६ नोव्हेंबर : अत्यंत चुरशीच्या डावपेचांनी रंगलेल्या महाराष्ट्र राज्य शालेय बुद्धिबळ अजिंक्यपद स्पर्धेच्या पहिल्या टप्प्यात सहा गटांना सहा नवे विजेते मिळाले. इवान दुबे, लिया कृष्णन, कौशिक अजिंक्य रायते, त्वेषा आशिष जैन, संविद पासबोला आणि खनक पहारिया यांनी आपापल्या गटांत प्रतिस्पर्ध्यांना मागे टाकत अजिंक्यपदावर कब्जा केला. यामध्ये इवान दुबेने सातही फेऱ्यांत विजय मिळवत शंभर टक्के गुणांची कमाई केली आणि स्पर्धेतील सर्वाधिक प्रभावी कामगिरीची नोंद केली. या स्पर्धेतील निकालाला विशेष महत्त्व आहे. महाराष्ट्र बुद्धिबळ संघटनेच्या नियमानुसार, सहाही गटांतील पहिल्या दोन क्रमांकांच्या खेळाडूंना आगामी राष्ट्रीय शालेय बुद्धिबळ अजिंक्यपद स्पर्धेत महाराष्ट्राचे प्रतिनिधित्व करण्याची संधी मिळणार आहे. .इंडियन चेस स्कूलच्या आयोजनाखाली आणि व्यवस्थापनाखाली दहिसर (पश्चिम) येथील रुस्तमजी केंब्रिज इंटरनॅशनल स्कूलमध्ये ही सात फेऱ्यांची फिडे मानांकित स्पर्धा पार पडली. ७, ११ आणि १५ वर्षांखालील खुल्या व मुलींच्या अशा सहा गटांत तब्बल ४१७ खेळाडूंनी सहभाग घेतला. प्रत्येक फेरीत गुणांसाठी रंगलेली चढाओढ, टायब्रेकची गणिते आणि अखेरच्या डावापर्यंत कायम राहिलेली विजेतेपदाची अनिश्चितता यामुळे स्पर्धेतील रंगत उत्तरोत्तर वाढत गेली..इवानचा सातही डावात विजयाचा झंझावातसात वर्षांखालील खुल्या गटात अग्रमानांकित इवान दुबेने प्रतिस्पर्ध्यांना विजयाची संधीच न देता सातही डाव जिंकले. ब्रेनियाक्स इंटरनॅशनल स्कूलच्या इवानने सात गुणांसह निर्विवाद विजेतेपद पटकावत आपले वर्चस्व सिद्ध केले. ग्लोबल इंडियन इंटरनॅशनल स्कूलचा युवांश निमजा सहा गुणांसह दुसऱ्या, तर विबग्योर हायस्कूल, खारघरचा अद्विक वर्मा सहा गुणांसह टायब्रेकच्या आधारे तिसऱ्या स्थानावर राहिला.याच वयोगटातील मुलींच्या विभागात कानाकिया इंटरनॅशनल स्कूलची अग्रमानांकित लिया कृष्णन हिने सहा गुणांची कमाई करत विजेतेपदावर नाव कोरले. विटी इंटरनॅशनल स्कूलची एलेनॉर डिसोझा आणि नीरजा जाधव यांनी प्रत्येकी साडेपाच गुण मिळवत अनुक्रमे दुसरे आणि तिसरे स्थान मिळवले..कौशिक आणि त्वेषाची अकरा वर्षांखालील गटात बाजीअकरा वर्षांखालील खुल्या गटात एसएनबीपी इंटरनॅशनल स्कूल, रहाटणीचा कौशिक अजिंक्य रायते याने साडेसहा गुणांसह विजेतेपदाला गवसणी घातली. सीएनएम मुंबईचा अगस्त्य एन. कसाट आणि मॅट्रिक्स अकॅडमी स्कूलचा वीरेन रोहित बोरिचा यांनी प्रत्येकी सहा गुण मिळवत अनुक्रमे दुसरे आणि तिसरे स्थान पटकावले.मुलींच्या गटात ग्रीनलॉन्स हायस्कूलची अग्रमानांकित त्वेषा आशिष जैन हिनेही साडेसहा गुणांची कमाई करत प्रतिस्पर्ध्यांवर मात केली. गुंदेचा एज्युकेशन अकॅडमीची आश्वी अंकित अग्रवाल सहा गुणांसह उपविजेती ठरली, तर आर. एन. पोदार स्कूलची सानामरी जॉन पॉल हिने पाच गुणांसह तिसरे स्थान मिळवले..संविद आणि खनक यांची पंधरा वर्षांखालील गटात विजयी मोहोरपंधरा वर्षांखालील खुल्या गटात हिरानंदानी फाउंडेशन इंटरनॅशनल स्कूलचा अग्रमानांकित संविद पासबोला याने सहा गुणांसह विजेतेपदावर कब्जा केला. सी. एन. एम. स्कूल, विलेपार्लेचा एएफएम रायन मर्चंट आणि सेंट तेरेसा कॉन्व्हेंट हायस्कूलचा एएफएम तसीन रफिक तडवी यांनी प्रत्येकी साडेपाच गुण मिळवत अनुक्रमे दुसरे आणि तिसरे स्थान मिळवले.मुलींच्या विभागात नारायणा ई-टेक्नो स्कूल, अंधेरीची खनक पहारिया हिने सहा गुणांसह विजेतेपद पटकावले. सी. एन. एम. स्कूलची महुआ विघ्नेश देशपांडे साडेपाच गुणांसह दुसऱ्या, तर डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन विद्यालयाची प्रणिता भावा पाच गुणांसह तिसऱ्या क्रमांकावर राहिली. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.