Khelo India: १ सुवर्ण, ३ रौप्य, १ कांस्य... खेलो इंडियात महाराष्ट्राचा जलवा! जलतरणपटूंचा जबरदस्त परफॉर्मन्स

पहिल्या खेलो इंडिया ट्रायबल स्पर्धेत महाराष्ट्राच्या जलतरणपटूंनी १ सुवर्ण, ३ रौप्य आणि १ कांस्य पदकांची लयलूट केली आहे. नागपूरच्या तन्वी धुर्वेने महाराष्ट्राच्या सुवर्ण पदकाचे खाते उघडले. तन्वीनंतर पलाश ठाकूरने पदकांचा डबल धमाका करत दिवस गाजविला. ट्रायबल स्पर्धेच्या पहिल्याच पर्वात महाराष्ट्राचा जयजयकार दुमदुमला. तन्वी धुर्वेने १०० मीटर बटरफ्लाय प्रकारात सुवर्णपदक, तर १०० मीटर फ्रीस्टाईलमध्ये रौप्यपदक पटकावले. .पलाश ठाकूरने १०० मीटर ब्रेस्टस्ट्रोक आणि ५० मीटर ब्रेस्टस्ट्रोक प्रकारात रौप्य पदकांची कमाई केली. २०० मीटर फ्रीस्टाईल प्रकारात भक्तीश कुमारेने कांस्यपदक जिंकले. खेलो इंडियातील या कामगिरीबद्दल उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार, क्रीडा आयुक्त शीतल तेली-उगले आणि संघाच्या पथकप्रमुख भाग्यश्री बिले यांनी खेळाडूंचे अभिनंदन करत त्यांच्या पुढील वाटचालीसाठी शुभेच्छा दिल्या. कर्नाटक आणि ओडिशानंतर सुवर्णपदक जिंकणारी महाराष्ट्राची तन्वी धुर्वे ही पहिलीच खेळाडू ठरली. .तन्वी धुर्वेने १:२३.६५ सेकंदात शर्यत पूर्ण करत सुवर्णपदकावर आपले नाव कोरले. मध्य प्रदेशच्या सृष्टि वर्माने रौप्य, तर छत्तीसगडच्या न्यासा पैकराने कांस्यपदक मिळवले. तन्वीने नुकतीच दहावीची परीक्षा दिली असून तिने खेलो इंडियात प्रथमच पदक जिंकले आहे. यशानंतर तन्वी म्हणाली, "मी गेल्या आठ वर्षांपासून सराव करत आहे. माझे वडील सुखदेव हे आंतरराष्ट्रीय ओपन वॉटर जलतरणपटू असून माझा भाऊ सार्थक वॉटर पोलोमध्ये राष्ट्रीय सुवर्णपदक विजेता आहे. मला माझ्या कुटुंबाकडून मोठी प्रेरणा मिळाली आहे.".मुलींच्या यशानंतर महाराष्ट्राच्या मुलांनीही पदकांची कमाई केली. ५० मीटर ब्रेस्टस्ट्रोक प्रकारात पलाश ठाकूरने ३२.१३ सेकंद वेळ नोंदवत रौप्यपदक जिंकले. तर ३१.०८ सेकंदांची सर्वोत्तम वेळ नोंदवत कर्नाटकच्या मणिकांता एलने सुवर्णपदक पटकावले. मणिकांताने या स्पर्धेत तब्बल ८ सुवर्णपदके जिंकण्याचा पराक्रम केला आहे.