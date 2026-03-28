क्रीडा

Khelo India: १ सुवर्ण, ३ रौप्य, १ कांस्य... खेलो इंडियात महाराष्ट्राचा जलवा! जलतरणपटूंचा जबरदस्त परफॉर्मन्स

Khelo India Tribal Games News: खेलो इंडिया ट्रायबल स्पर्धेत महाराष्ट्राची दमदार सुरुवात केली आहे. यात महाराष्ट्राच्या मुलांनी पदकांची लयलूट केली आहे. विजयाची दमदार नोंद केली आहे.
ESakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पहिल्या खेलो इंडिया ट्रायबल स्पर्धेत महाराष्ट्राच्या जलतरणपटूंनी १ सुवर्ण, ३ रौप्य आणि १ कांस्य पदकांची लयलूट केली आहे. नागपूरच्या तन्वी धुर्वेने महाराष्ट्राच्या सुवर्ण पदकाचे खाते उघडले. तन्वीनंतर पलाश ठाकूरने पदकांचा डबल धमाका करत दिवस गाजविला. ट्रायबल स्पर्धेच्या पहिल्याच पर्वात महाराष्ट्राचा जयजयकार दुमदुमला. तन्वी धुर्वेने १०० मीटर बटरफ्लाय प्रकारात सुवर्णपदक, तर १०० मीटर फ्रीस्टाईलमध्ये रौप्यपदक पटकावले.

Loading content, please wait...
swimming
Khelo India Youth Games
Khelo India

