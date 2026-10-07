National Pickleball Championship 2026: महाराष्ट्राच्या खेळाडूंचे कोचीमध्ये वर्चस्व! सर्व श्रेणींमध्ये मिळवले संघ अजिंक्यपद!

कोची येथे पार पडलेल्या १० व्या एआयपीए नॅशनल पिकलबॉल चॅम्पियनशिप २०२६ मध्ये महाराष्ट्र संघाने दैदिप्यमान कामगिरी करत ज्युनिअर/सिनियर आणि व्हेटर्न (प्रौढ) अशा दोन्ही श्रेणींमध्ये विजेतेपद पटकावून संघ अजिंक्यपद पटकावले आहे.१ ते ४ ऑक्टोबर दरम्यान फेडरेशन ऑफ पिकलबॉल असोसिएशन ऑफ केरळ (FPAK) द्वारे आयोजित करण्यात आलेली ही स्पर्धा केरळमध्ये पहिल्यांदाच पार पडली. या स्पर्धेत देशभरातील खेळाडूंनी १० वर्षांखालील (U-10) मुलांपासून ते ६० वर्षांवरील (60+) ज्येष्ठांपर्यंतच्या ९ वयोगटांत एकेरी, दुहेरी आणि मिश्र दुहेरीच्या सामन्यांमध्ये सहभाग नोंदवला होता..पदक तालिका आणि सांघिक निकाल:ज्युनिअर/सिनियर चॅम्पियनशिप:विजेते: महाराष्ट्र (१२ सुवर्ण, ११ रौप्य, ८ कांस्य)उपविजेते: मध्य प्रदेश (५ सुवर्ण, २ रौप्य, २ कांस्य)तृतीय क्रमांक: तामिळनाडू (३ सुवर्ण, २ रौप्य, ३ कांस्य)व्हेटर्न (प्रौढ) चॅम्पियनशिप:विजेते: महाराष्ट्र (७ सुवर्ण, ३ सर्व्ह, ५ कांस्य)उपविजेते: कर्नाटक (४ सुवर्ण, ७ रौप्य, ३ कांस्य)तृतीय क्रमांक: मध्य प्रदेश.प्रमुख निकाल (वयोगटानुसार):U-10 (१० वर्षांखालील):मुले एकेरी: आर्यव देसाई (महाराष्ट्र) - सुवर्णमुले दुहेरी: अगस्त्य शाह आणि माहिर (महाराष्ट्र) - सुवर्णमुली दुहेरी: दीया सांबारी आणि कियाना तुषार पारेख (महाराष्ट्र) - सुवर्णमिश्र दुहेरी: दीया सांबारी आणि माहिर देसाई (महाराष्ट्र) - सुवर्ण; ज्ञानन्या गाला आणि दियांश दोषी (महाराष्ट्र) - रौप्य U-12 (१२ वर्षांखालील):मिश्र दुहेरी: शिवान्या परदेशी आणि विश्वजीत फाळके (महाराष्ट्र) - सुवर्णमुली एकेरी: शिवान्या परदेशी (महाराष्ट्र) - रौप्य.U-14 (१४ वर्षांखालील):मुली एकेरी: सांची खिल्लारे (महाराष्ट्र) - सुवर्णमुले एकेरी: आर्यन देशपांडे (महाराष्ट्र) - रौप्यमुले दुहेरी: इब्राहिम पूनावाला आणि आर्यन देशपांडे (महाराष्ट्र) - रौप्यमुली दुहेरी: सांची खिल्लारे आणि कलश क्षीरसागर (महाराष्ट्र) - रौप्यU-16 (१६ वर्षांखालील):मुली एकेरी: आराध्या सातपुते (महाराष्ट्र) - सुवर्णमुली दुहेरी: सॅरा हकीम आणि आराध्या सातपुते (महाराष्ट्र) - सुवर्णमुले एकेरी: विवान जोशी (महाराष्ट्र) - कांस्यU-18 (१८ वर्षांखालील):मुली दुहेरी: जिनिशा क्षीरसागर आणि निकिता सोनावणे (महाराष्ट्र) - सुवर्णमिश्र दुहेरी: लक्ष खिल्लारे आणि सांची खिल्लारे (महाराष्ट्र) - सुवर्ण.१८+ खुला गट (Open Category):महिला दुहेरी: अनुजा माहेश्वरी आणि वृषाली ठाकरे (महाराष्ट्र) - सुवर्ण; भक्ति पी. आणि जुईली चव्हाण (महाराष्ट्र) - रौप्यमिश्र दुहेरी: वृषाली ठाकरे आणि अजय चौधरी (महाराष्ट्र) - सुवर्णमहिला एकेरी: अनुजा माहेश्वरी (महाराष्ट्र) - रौप्य३५+ वयोगट:मिश्र दुहेरी: सुजान नार्वेकर आणि अक्षता निमकर (महाराष्ट्र) - सुवर्णमहिला एकेरी: गायत्री मेवाडा (महाराष्ट्र) - रौप्य५०+ वयोगट:महिला एकेरी: सुजाता गुप्ता (महाराष्ट्र) - सुवर्णमहिला दुहेरी: शुनिला कपूर आणि सुजाता गुप्ता (महाराष्ट्र) - सुवर्णमिश्र दुहेरी: निपुण खुराणा आणि सपना मेहता (महाराष्ट्र) - सुवर्ण६०+ वयोगट:पुरुष एकेरी: राकेश नाथवाणी (महाराष्ट्र) - सुवर्णमहिला एकेरी: शुनिला कपूर (महाराष्ट्र) - सुवर्णमिश्र दुहेरी: राकेश नाथवाणी आणि शुनिला कपूर (महाराष्ट्र) - सुवर्ण.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.