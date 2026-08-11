क्रीडा

Manas Dhamne: १८ वर्षांचा मानस धामणे थेट भारतीय संघात; दक्षिण कोरियाविरुद्धच्या डेव्हिस कप लढतीत मिळाली मोठी संधी

Davis Cup 2026: १८ वर्षीय मानस धामणेला पहिल्यांदाच भारतीय संघात संधी; दक्षिण कोरियाविरुद्धच्या डेव्हिस कप लढतीत युवा खेळाडूवर सर्वांच्या नजरा आहेत.
Manas Dhamne

Manas Dhamne

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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नवी दिल्ली : महाराष्ट्राचा १८ वर्षीय टेनिसपटू मानस धामणे याची भारतीय टेनिस संघामध्ये पहिल्यांदाच निवड करण्यात आली आहे. डेव्हिस टेनिस करंडकातील दुसऱ्या पात्रता फेरीतील दक्षिण कोरियाविरुद्धच्या लढतीसाठी (१८ व १९ सप्टेंबर) भारतीय संघाची निवड करण्यात आली. यामध्ये मानस धामणे याला संधी देण्यात आली आहे.

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