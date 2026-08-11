Manas Dhamne: १८ वर्षांचा मानस धामणे थेट भारतीय संघात; दक्षिण कोरियाविरुद्धच्या डेव्हिस कप लढतीत मिळाली मोठी संधी

नवी दिल्ली : महाराष्ट्राचा १८ वर्षीय टेनिसपटू मानस धामणे याची भारतीय टेनिस संघामध्ये पहिल्यांदाच निवड करण्यात आली आहे. डेव्हिस टेनिस करंडकातील दुसऱ्या पात्रता फेरीतील दक्षिण कोरियाविरुद्धच्या लढतीसाठी (१८ व १९ सप्टेंबर) भारतीय संघाची निवड करण्यात आली. यामध्ये मानस धामणे याला संधी देण्यात आली आहे. .जागतिक क्रमवारीत ३६२व्या स्थानावर असलेला आणि भारताचा दुसऱ्या क्रमांकाचा एकेरीतील खेळाडू मानस धामणे बऱ्याच काळापासून वरिष्ठ संघातील स्थानासाठी प्रयत्न करत होता. आता तो भारताच्या एकेरी संघात अनुभवी सुमीत नागल आणि बंगळूरमध्ये झालेल्या मागील लढतीचा हीरो ठरलेला दक्षिणेश्वर सुरेश यांच्यासोबत असेल..IND vs ENG : पहिल्या वन डेतील मॅच विनर मालिकेतून बाहेर; निर्णायक लढतीपूर्वी टीम इंडियाला मोठा धक्का.सुमीत नागलची क्रमवारी २३५, तर दक्षिणेश्वर सुरेशची क्रमवारी ३९३ इतकी आहे. युकी भांब्री आणि एन. श्रीराम बालाजी ही भारताची दुहेरीची जोडी असेल. युकी भांब्री जागतिक क्रमवारीत २८व्या, तर एन. श्रीराम बालाजी ५७व्या स्थानावर आहे. सिद्धार्थ रावत आणि युवा खेळाडू अर्णव पापरकर यांची राखीव खेळाडू म्हणून निवड झाली आहे. .अर्णव ज्युनियर ग्रँडस्लॅम स्पर्धांमध्ये खेळत आहे. दरम्यान, यावर्षी फेब्रुवारीमध्ये बंगळूरमध्ये झालेल्या डेव्हिस करंडकातील लढतीत भारताने नेदरलँड्सचा ३-२ असा पराभव केला होता. या विजयामुळे २०१९ मध्ये डेव्हिस करंडकाची नवी पद्धत सुरू झाल्यानंतर भारत प्रथमच क्वालिफायर्सच्या दुसऱ्या फेरीत पोहोचला आहे. आता दक्षिण कोरिया संघाविरुद्धच्या लढतीत भारतीय टेनिस संघाकडून विजयाच्या अपेक्षा असणार आहेत. प्रत्यक्षात दक्षिण कोरियामधील टेनिस कोर्टवर भारतीय संघातील खेळाडू कशाप्रकारे कामगिरी करताहेत हे पाहणे रंजक ठरणार आहे..कर्णधाराचा निर्णय महत्त्वाचानिवड समितीतील एका सदस्याने सांगितले की, बहुतांश खेळाडूंनी आपल्या कामगिरीच्या जोरावर संघातील स्थान मिळवले आहे. मागील लढतीसाठी मानस धामणे उपलब्ध नव्हता, पण या वेळी तो उपलब्ध आहे. तो मुख्य संघात असला तरी दक्षिण कोरियातील सिऊलमधील परिस्थितीनुसार त्याला खेळवायचे की इतर एकेरी खेळाडूंना संधी द्यायची, याचा निर्णय कर्णधार घेईल. भविष्याकडे लक्ष ठेवून अर्णव पापरकरची निवड करण्यात आली आहे..एकेरीत भारताला पर्यायमानस धामणेचा समावेश हा मुख्य संघातील एकमेव मोठा बदल आहे. सुमीत नागल, दक्षिणेश्वर सुरेश, युकी भांब्री आणि एन. श्रीराम बालाजी यांनी आपली जागा कायम ठेवली आहे. मानस धामणे हा भारतातील अव्वल दर्जाच्या युवा खेळाडूंपैकी एक आहे. त्यामुळे सिऊलमधील हार्ड कोर्टवरील सामन्यासाठी भारताला एकेरीत आणखी एक पर्याय मिळाला आहे. .Gautam Gambhir: श्रीलंका दौऱ्याआधी गंभीरचा टीम इंडियाला स्पष्ट संदेश; “पहिल्या दिवसापासून तयार राहा”, नेमकं काय घडलं?.नेदरलँड्सविरुद्धच्या शानदार कामगिरीनंतर दक्षिणेश्वर सुरेश आता भारताचा प्रमुख एकेरी खेळाडू बनला आहे. दक्षिणेश्वर सुरेशने दोन्ही एकेरी सामने जिंकले होते. त्यानंतर त्याने युकी भांब्रीसोबत दुहेरीचा सामनाही जिंकला. त्यामुळे डेव्हिस करंडकाच्या एका लढतीत भारताच्या तिन्ही विजयांमध्ये योगदान देणारा तो अलीकडच्या काळातील पहिला भारतीय ठरला.भारताचा संघ : एकेरी : सुमीत नागल, दक्षिणेश्वर सुरेश, मानस धामणेदुहेरी : युकी भांब्री, एन. श्रीराम बालाजीराखीव : अर्णव पापरकर, सिद्धार्थ रावत.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.