Vijay Hazare Trophy: नाशिकचा गोलंदाज इतिहास घडवतोय! 'अशी' कामगिरी करणारा महाराष्ट्राचा पहिला गोलंदाज ठरला

नाशिक येथील जलदगती गोलंदाज रामकृष्ण घोष याने विजय हजारे ट्रॉफी स्पर्धेत विक्रमी कामगिरी केली. हिमाचल प्रदेशविरुद्ध भेदक गोलंदाजीने सात गडी बाद करून त्याने महाराष्ट्रातर्फे स्पर्धेतील आतापर्यंतची विक्रमी कामगिरी नोंदवली. दरम्यान यानंतरही महाराष्ट्र संघाला सामना गमवावा लागला..१९९३-९४ पासून सुरू झालेल्या बीसीसीआयच्या विजय हजारे ट्रॉफी स्पर्धेत अशी कामगिरी करणारा रामकृष्ण हा महाराष्ट्राचा पहिला गोलंदाज ठरला आहे. स्पर्धेत सात बळी घेणारा रामकृष्ण हा राष्ट्रीय पातळीवर बारावा गोलंदाज ठरला आहे. यापूर्वी हिमाचलच्या अर्पित गुलेरियाने २०२३ मध्ये, झारखंडच्या शहाबाज नदीमने २०१८ मध्ये, या दोघांनीच आठ बळी बाद करत विक्रम नोंदविलेला आहे..सहाव्या षटकात तीन बाद ३१ अशी संघाची अवस्थारामकृष्ण घोषने पहिल्या तीन षटकांत प्रथम फलंदाजी मिळालेल्या हिमाचलचे सलामीचे तीन फलंदाज तंबूत परतविले. व सहाव्या षटकात तीन बाद ३१ अशी संघाची अवस्था केली. प्रदीप दाढेसोबत त्याने महाराष्ट्राच्या गोलंदाजीची सुरवात केली. त्यानंतर पुन्हा चाळीसाव्या षटकात चौथा, तर डावाच्या शेवटी ४८ व्या षटकात शतकवीर पुखराज मानला बाद करत पाचवा बळी टिपला..Test Team of 2025: या वर्षातील सर्वोत्तम कसोटी संघात शुभमन गिलसह चार भारतीयांना स्थान, तर टेंबा बावुमा कर्णधार.महाराष्ट्राची सुरुवात दोन बाद ३८त्याच्या वैयक्तिक दहाव्या व सामन्यातील पन्नासाव्या षटकात दोन गडी बाद करत एकूण सात बळींची नोंद करत हिमाचलचा डाव ४९.४ षटकांत २७१ धावांवर रोखला. रामकृष्णने ९.४ षटकांत ४२ धावात सात बळी टिपले. यात ५८ पैकी ३६ चेंडू निर्धाव टाकले. विजयासाठी २७२ धावांचा पाठलाग करताना महाराष्ट्राची सुरुवात दोन बाद ३८ अशी झाली..अंकित बावणेने किल्ला लढवत ९७धावा केल्यातिसऱ्या क्रमांकावरील अंकित बावणेने किल्ला लढवत ९७धावा केल्या. त्याने एक बाद ३० वरून आठ बाद २४८ पर्यंत धावसंख्या नेली. त्यानंतर नाशिकच्या सत्यजित बच्छावने फटकेबाज २७ धावा केल्या. पण ५० षटकांत महाराष्ट्र संघ नऊ बाद २६४ इतकीच मजल मारू शकला. संघाला आठ धावांनी पराभव स्वीकारावा लागला. निखिल नाईकने ३७, ऋतुराज गायकवाडने २८ धावा केल्या.INDW vs SLW, 5th T20I: दीप्ती शर्माने नोंदवला मोठा विश्वविक्रम अन् भारतानेही रोमांचक विजयासह श्रीलंकेला दिला व्हाईटवॉश.