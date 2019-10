INDvsSA : मयांकही नाही राहिला मागे, केले शतक साजरे

विशाखापट्टणम : भारत आणि दक्षिण आफ्रिका यांच्यात सुरु असलेल्या पहिल्या कसोटी सामन्यात भारताच्या सलामीच्या जोडीने धावांचा पाऊस पाडला. रोहित शर्माने आक्रमक पवित्रा घेत सामन्याच्या पहिल्या दिवशीच शतक साजरे केले. त्यानंतर आज मयांक अगरवालनेही त्याचे शतक पूर्ण केले.

CENTURY!

A fine innings here from @mayankcricket as he brings up his maiden Test 100#FreedomSeries #INDvSA pic.twitter.com/GSzrjChEEC

— BCCI (@BCCI) October 3, 2019