सर्वोत्तम मेस्सीची पसंती रोनाल्डोला!

मिलान : लिओनेल मेस्सीची जगातील सर्वोत्तम फुटबॉलपटू म्हणून निवड झाली; पण त्याहीपेक्षा आपल्या तीन सर्वोत्तम खेळाडूत ख्रिस्तियानो रोनाल्डोला पसंती देत मेस्सीने आपली महानता दाखवून दिली. आश्‍चर्य म्हणजे रोनाल्डोने आपल्या सर्वोत्तम तिघांत मेस्सीलाही स्थान दिले नाही. मेस्सीने आपल्या पसंतीत सादीओ मेनला प्रथम; तर ख्रिस्तियानो रोनाल्डोला दुसऱ्या क्रमांकाची पसंती दिली होती, तर फ्रॅंकी डी जॉंगला तिसरे. युरोपात सर्वोत्तम ठरलेल्या व्हिजिल वॅन डिक याने मेस्सीला पहिले मानांकन दिले होते. रोनाल्डोने मेस्सी किंवा व्हॅन डिक या प्रतिस्पर्ध्यांना पूर्ण नाकारले. त्याने डे लिग्त मथायस, डे लॉंग फ्रॅंकी आणि किलान एम्बापे यांना पसंती दिली होती. रोनाल्डोने नाकारल्यानंतरही मेस्सीच जगात सर्वोत्तम ठरला. त्याला सहाव्यांदा हे गौरवण्यात आले; पण हा पुरस्कार त्याने 2016 नंतर प्रथमच मिळवला. आश्‍चर्य म्हणजे पुरस्कारासाठी नामांकन असूनही रोनाल्डो सोहळ्यास उपस्थित राहिला नाही. मेस्सीला सर्वाधिक 46 गुण मिळाले, तर दुसऱ्या क्रमांकावर व्हॅन डिकला 38. रोनाल्डो 36 गुणांसह तिसरा राहिला. या पुरस्कारासाठी राष्ट्रीय संघाचे कर्णधार, मार्गदर्शक तसेच काही पत्रकार मतदान करतात. प्रत्येक जण आपली तीन पसंती देतात. मेस्सी सर्वोत्तम असल्याचा कौल एडेन हॅझार्ड, रियाद माहरेझ यांनी दिली, तर ल्युका मॉद्रिच, हॅरी केन ह्यूगो लॉरिस पिएरे एमेरिक यांच्या यादीत मेस्सी तसेच रोनाल्डो होते. भारतीय कर्णधार सुनील छेत्रीची पसंती व्हर्गीन वॅन डिक, लिओनेल मेस्सी आणि मोहम्मद सालाह अशी होती. मेस्सीने गतमोसमात बार्सिलोनास स्पॅनिश लीग विजेतेपद मिळवून दिले होते; तसेच त्याने युरोपियन स्पर्धात 58 सामन्यात सर्वाधिक 54 गोल केले होते. दीर्घ कालावधीनंतर वैयक्तिक पुरस्कार जिंकला आहे. त्यामुळे खूष आहे, असे मेस्सीने सांगितले. मेस्सीने रोनाल्डोला मत दिले; पण रोनाल्डोने मेस्सीला मत दिले नाही. यातून त्याच्या मनाचा कोतेपणा दिसून आला. मेस्सी सर्वोत्तम असल्याचेच सिद्ध झाले; पण तो हे सतत ओरडून सांगत नाही. त्याउलट रोनाल्डोला सर्वोत्तम व्हायचे आहे आणि तो हे सांगण्याचा प्रयत्न करतो.

