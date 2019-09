अखेर आर्थरच्या जागी हाच माजी खेळाडू झाला पाकिस्तानचा प्रशिक्षक

इस्लामाबाद : पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डाने आज माजी कर्णधार मिस्बा उल हक याची पाकिस्तान संघाचा प्रशिक्षक म्हणून घोषणा केली. तसेच गोलंदाजी प्रशिक्षक म्हणून वकार युनूस याची नियुक्ती करण्यात आली.

BREAKING: Misbah-ul-Haq has been named Pakistan’s head coach and chief selector and Waqar Younis as the bowling coach. pic.twitter.com/r7qLwEcJqI

— ICC (@ICC) September 4, 2019