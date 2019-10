सर्वोत्तम क्रिकेटपटू ते दहशतवाद्यांच्या हातचं बाहुलं; कैफने काढली इम्रान खानची लायकी

नवी दिल्ली : भारताचा माजी फलंदाज महंमद कैफने पाकिस्तानचे पंतप्रधान इ्राम खान यांच्यावर सडकून टीका केली आहे. संयुक्त राष्ट्रांच्या परिषदेत इम्रान खान यांनी दिलेल्या भाषणावर टीका करत कैफने त्यांना पाकिस्तानचे सैन्य आणि दहशतवाद्यांच्या हातचं बाहुलं अशी उपमा दिली आहे.

INDvsSA : रोहितसोबतची आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधील लपाछपी एकदाची संपली : पुजारा

इम्रान खान यांनी संयुक्त राष्ट्रांच्या परिषदेत भाषण करताना दहशतवादाशी धर्माचा संबंध नसतो असे विधान केले. तसेच सध्याचे भारतीय सरकार हे संघाच्या अधिपत्याखाली असून द्वेष आणि एकाधिकारशाहीवर स्थापित आहे असेही ते म्हणाले.

Yes ,but your country Pakistan certainly has a lot lot to do with terrorism, a safe breeding ground for terrorists. What an unfortunate speech at the UN and what a fall from grace from being a great cricketer to a puppet of Pakistan army and terrorists. https://t.co/UbUVG30R11

— Mohammad Kaif (@MohammadKaif) October 6, 2019