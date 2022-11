नवी दिल्ली : टीम इंडियाचा माजी कर्णधार महेंद्रसिंह धोनी आणि धडाकेबाज क्रिकेटपटू विराट कोहली यांची मैत्री जगजाहीर आहे. आपल्या यशामध्ये धोनीचा खूप मोठा वाटा असल्याचं तो कायमच सांगतो. अनेकदा विराटनं धोनीप्रती सन्मान आणि प्रेम व्यक्त केलं आहे. आता एका प्रसंगावरुन विराटनं पुन्हा एकदा धोनीचे गोडवे गायलेत. (Mahendra singh Dhoni is everywhere Virat Kohli post on Instagram is in discussion)

विराट कोहलीनं सोमवारी इन्स्टाग्रामवर स्टोरीमध्ये धोनीसंबंधी एक पोस्ट केली. यामध्ये त्यानं धोनीचं कौतुक करताना धोनी सर्वत्र असल्याचं म्हटलं आहे. आपल्या स्टोरीमध्ये विराटनं एका पाण्याच्या बाटलीचा फोटो शेअर केला आहे, ज्यावर धोनीचा फोटो आहे. सहाजिकचं ही एक जाहीरात आहे, पण कोहली यामुळं चक्रावला. त्यानं कॅप्शनमध्ये म्हटलं की, धोनी सगळीकडे आहे पाण्याच्या बाटलीवरही!

हेही वाचा: Maharashtra-Karnataka border issue: सीमाप्रश्नी आता रणनीती! चंद्रकांत पाटील, शंभूराज देसाईंवर महत्वाची जबाबदारी

कसोटीचं कर्णधारपदं सोडल्यानंतर एकमेव धोनीनंच आपल्याला मेसेज केला होता, त्यामुळं पुन्हा फॉर्ममध्ये येण्यास आपल्याला मदत झाल्याचं त्यानं नुकतंच विराट कोहलीनं म्हटलं होतं. यांसह आपल्या यशाचं मोठं श्रेय कोहली कायमच धोनीला देत आला आहे.

हेही वाचाः गरज आहे पंढरपूर पुन्हा समतेचे पीठ होण्याची....

विरोट कोहलीनं धोनीच्या नेतृत्वाखाली सन २००८ मध्ये आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये पदार्पण केलं होतं. त्यानंतर सन २०१२-१३ मध्ये तो तीन फॉर्मेटमध्ये टीम इंडियाचा रेग्युलर खेळाडू बनला. सन २०१४ मध्ये धोनीनं कसोटी क्रिकेटमधून सन्यास घेतल्यानंतर कोहली कसोटीचा कर्णधार बनला. त्यानंतर सन २०१७ मध्ये तो वनडे आणि टी-ट्वेंटीचा कर्णधारही बनला.