माहीचा लेटेस्ट फोटो नीट बघा; थोडा जाडा दिसतोय ना!

टीम इंडियाचा माजी कर्णधार महेंद्र सिंह धोनी पुन्हा एकदा ब्लू जर्सीमध्ये दिसला. वर्षभरापूर्वी आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधून निवृत्ती घेतल्यानंतर त्याचा ब्लू जर्सीतील खास लूक सध्या चर्चेत आहे. सोशल मीडियावर या फोटोवर अनेक प्रतिक्रिया उमटताना दिसत आहेत. धोनी सध्याच्या घडीला मुंबईत असून तो जाहिरातीच्या शूटसाठी आपला काही वेळ खर्ची करत आहे. त्याच्या एका शूटच्या डायरेक्शनची जबाबदारी ही फराह खान यांच्याकडे होती. शूट दरम्यान धोनीसोबत एक खास फोटो क्लिक करत फराह खान हिने तो इन्स्टाग्राम अकाउंटवरुन शेअर केलाय. दिग्गज क्रिकेटरची जबऱ्या फॅन झालीये, फोटो शेअर करताना कॅप्शनमध्ये केल्याचे पाहायला मिळते. बॉलिवूड अभिनेता रणवीर सिंह याने देखील या फोटोवर कमेंट दिली आहे. जाहिरातीमध्ये धोनी रेट्रो टीम जर्सीमध्ये दिसणार आहे, याचे संकेतच या फोटोतून मिळतात. (MS Dhoni Poses for the Camera in Team India Retro Jersey Photo Goes Viral)

धोनीच्या एका जाहिरातीच्या शूटचे दिग्दर्शन केले. यावेळी धोनीच्या काही खास गोष्टी लक्षात आल्या. तो वेळेचा पक्का आहे. एवढेच नाही त्याचे पाय अजूनही जमीनीवरच आहेत, याची झलक पाहायला मिळाली. क्लाइंटपासून ते स्फॉट बॉयपर्यंत सर्वांसोबत त्याने फोटोसाठी स्माइलीवाली पोझ दिली, असा उल्लेख फराह खानने केलाय. या फोटोवर रणवीर सिंह ने धोनी इज बेस्ट! अशी प्रतिक्रिया दिलीये. एक दिवसापूर्वीच रणवीर सिंह याने धोनीसोबतचा एक फोटो इन्स्टाग्रामवरुन शेअर केला होता. एका चॅरिटी फुटबॉल मॅचमध्ये धोनी आणि रणवीर सिंह एकत्र खेळले होते. फराह खान हिने शेअर केलेला फोटो जर तुम्ही नीट पाहिला तर यात धोनी थोडा जाड झाल्याचा दिसतोय. कोरोना काळात सराव बंद असल्यामुळे कदाची त्याचे हे रुप आपल्याला पाहायला मिळत आहे. आयपीएलच्या उर्वरित सामन्यात तो पुन्हा फिट होऊन हिट ठरेल, यावर कुणीही शंका घेणार नाही.

15 ऑगस्ट 2020 या दिवशी धोनीने आपल्या चाहत्यांना सोशल मीडियाच्या माध्यमातून एक पोस्ट शेअर करुन धक्का दिला होता. अचानक त्याने आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधून निवृत्ती घेतली. आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटला अलविदा केल्यानंतरही तो आयपीएलच्या माध्यमातून क्रिकेटच्या मैदानात दिसत आहे. चेन्नई सुपर किंग्जच्या नेतृत्वाची धूरा आजही त्याच्याकडेच आहे. 2021 च्या हंगामात चेन्नई सुपर किंग्जची कामगिरीही चांगली आहे. युएईत संघ दमदार कामगिरी करण्याच्या इराद्याने मैदानात उतरेल.