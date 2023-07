MS Dhoni: तेरी मेहरबानीयां! धोनीने बायको अन् मित्रांसोबत नाही तर लाडक्या श्वानांसोबत केलं बड्डे सेलीब्रेशन

By

MS Dhoni Birthday Celebration : भारताचा माजी कर्णधार महेंद्रसिंग धोनीने काल त्याचा 42 वा वाढदिवस साजरा केला. या खास दिवशी संपूर्ण क्रिकेट जगतासह त्यांचे करोडो चाहत्यांनी त्याला शुभेच्छा दिल्या. यादरम्यान धोनी बायको अन् मित्रांसोबत नाही तर लाडक्या श्वानांसोबत वाढदिवस साजरा करताना दिसला. त्यांचा हा व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. (MS Dhoni Shares Glimpse of 42nd Birthday Celebration Cuts Cake with his Dogs)

भारताला तीन आयसीसी ट्रॉफी जिंकणारा कर्णधार धोनी सोशल मीडियावर फारच कमी सक्रिय असतो. पण वाढदिवसाच्या दुसऱ्याच दिवशी त्याने हा व्हिडिओ शेअर केला. यामध्ये माही त्याचा खास दिवस त्याच्या खास मित्रांसोबत सेलिब्रेट करत आहे. हा खास मित्र कोणी नसून त्याचा श्वान होता.

महेंद्रसिंग धोनीने वाढदिवसानिमित्त शुभेच्छा देणाऱ्यांचे आभार मानले आहेत. त्याने आपल्या पाळीव कुत्र्यांसह वाढदिवसाचा केक कापला. केक येण्यापूर्वी त्याने स्वतः आपल्या प्रिय साथीदारांना केक खाऊ घातला. धोनीने व्हिडिओच्या कॅप्शनमध्ये लिहिले- तुमच्या सर्व शुभेच्छांसाठी खूप खूप धन्यवाद, मी माझ्या वाढदिवशी जे केले त्याची एक झलक.

महेंद्रसिंग धोनी वाढदिवसानिमित्त त्याच्या घरीच थांबला होता. माजी खेळाडू तसेच सध्याच्या खेळाडूंनी त्यांना वाढदिवसानिमित्त सोशल मीडियावर शुभेच्छा दिल्या. सचिन तेंडुलकरपासून सूर्यकुमार यादवपर्यंत यात सहभागी झाले होते.

महेंद्रसिंग धोनीने 2020 मध्ये आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधून निवृत्ती घेतली. त्याच्या नेतृत्वाखाली भारतीय संघाने 2007 चा टी-20 विश्वचषक जिंकला होता. त्यानंतर धोनी 2011 एकदिवसीय विश्वचषक आणि 2013 चॅम्पियन्स ट्रॉफी जिंकणाऱ्या भारतीय संघाचा कर्णधारही होता. यासाठी तो सतत आयपीएलमध्ये खेळत आहे. या वर्षी त्याच्या नेतृत्वाखाली चेन्नई सुपर किंग्जने विजेतेपद पटकावले.