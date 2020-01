Mumbai Marathon : ड्रीम रनमध्ये धावले हजारो स्पर्धक; 'अर्ध'मध्ये तीर्थ पुरण विजेता

मुंबई : कडाक्याची थंडी अनुभवत असलेले हजारो मुंबईकर आज (रविवार) पहाटेच रस्त्यावर उतरले अन् तंदुरुस्तीचा संदेश देत मुंबई मॅरेथॉनमध्ये सहभागी झाले. ड्रीम रनमध्ये हजारो स्पर्धकांना सहभाग घेत उत्साह दाखविला. या स्पर्धकांना प्रोत्साहन देण्यासाठी बॉलिवूड कलाकारही उपस्थित होते.

Mumbai: CM Uddhav Thackeray flagged off the Dream Run of the 17th edition of the Mumbai Marathon today. Actor Rahul Bose is also participating in the Dream Run. Lyricist Gulzar was also present with the children during the run. pic.twitter.com/0SkTlY1z8A

